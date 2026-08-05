Форум «Работа без барьеров» прошел в Щелкове

Вернуться на работу ветеранам СВО с ранениями и людям с инвалидностью иногда бывает нелегко. Задачу помочь им поставили перед собой организаторы форума «Работа без барьеров», он прошел в Щелкове при поддержке «Единой России». Соискатели смогли напрямую пообщаться с кадровыми службами и узнать, как компании адаптируют рабочие места под особые потребности.

Как форум «Работа без барьеров» помог людям

Встреча объединила ветеранов СВО, жителей с ограничениями по здоровью и представителей кадровых служб. Кандидаты не только узнали, как подмосковный бизнес адаптирует условия под их физические потребности, но и прямо на месте прошли первые собеседования. Некоторые уже получили приглашения на обучение и стажировки с перспективой трудоустройства.

Наряду с вопросами карьеры эксперты и участники разобрали еще одну важнейшую тему — создание бесшовной городской среды. Маломобильный человек благодаря правильном решениям городских планировщиков может без посторонней помощи и лишних препятствий дойти до ближайшего магазина, сходить в спортзал или добраться до больницы.

В Московской области вопросы безбарьерной среды находятся на постоянном контроле властей. По поручению губернатора региона Андрея Воробьева при участии «Единой России» регулярно проверяется состояние пандусов, социальных учреждений и привычных пешеходных маршрутов.

В рамках таких инспекций специалисты уже обследовали 264 объекта более чем в 40 городах Подмосковья.

«Мы проверили более 40 городов. 264 объекта проинспектировали. Мы видим, что этот принцип работает. Видели, что там где-то забыли сделать пониженный бордюр, где-то необходимо было построить более пологий пандус. Главное, чтобы там, куда человек постоянно ходит, были созданы все условия», — рассказал депутат Государственной думы от фракции «Единая Россия» Михаил Терентьев.