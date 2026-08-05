Форум «Работа без барьеров» прошел в Щелкове
Вернуться на работу ветеранам СВО с ранениями и людям с инвалидностью иногда бывает нелегко. Задачу помочь им поставили перед собой организаторы форума «Работа без барьеров», он прошел в Щелкове при поддержке «Единой России». Соискатели смогли напрямую пообщаться с кадровыми службами и узнать, как компании адаптируют рабочие места под особые потребности.
Как форум «Работа без барьеров» помог людям
Встреча объединила ветеранов СВО, жителей с ограничениями по здоровью и представителей кадровых служб. Кандидаты не только узнали, как подмосковный бизнес адаптирует условия под их физические потребности, но и прямо на месте прошли первые собеседования. Некоторые уже получили приглашения на обучение и стажировки с перспективой трудоустройства.
Наряду с вопросами карьеры эксперты и участники разобрали еще одну важнейшую тему — создание бесшовной городской среды. Маломобильный человек благодаря правильном решениям городских планировщиков может без посторонней помощи и лишних препятствий дойти до ближайшего магазина, сходить в спортзал или добраться до больницы.
В Московской области вопросы безбарьерной среды находятся на постоянном контроле властей. По поручению губернатора региона Андрея Воробьева при участии «Единой России» регулярно проверяется состояние пандусов, социальных учреждений и привычных пешеходных маршрутов.
В рамках таких инспекций специалисты уже обследовали 264 объекта более чем в 40 городах Подмосковья.
«Мы проверили более 40 городов. 264 объекта проинспектировали. Мы видим, что этот принцип работает. Видели, что там где-то забыли сделать пониженный бордюр, где-то необходимо было построить более пологий пандус. Главное, чтобы там, куда человек постоянно ходит, были созданы все условия», — рассказал депутат Государственной думы от фракции «Единая Россия» Михаил Терентьев.
Спортивные объекты в Подмосковье
Также Михаил Терентьев акцентировал внимание на работе спортивных объектов. Депутат отметил, что доступная среда заключается не только в пандусах и широких дверях, но и в готовности персонала помогать посетителям с особыми потребностями.
Специалистов, тренеров и преподавателей необходимо целенаправленно обучать специфике взаимодействия с маломобильными людьми.
Это не только доступность инфраструктуры, но и люди, которые будут там работать, тренеры, преподаватели. Они должны разбираться в возможностях человека с различной инвалидностью. Где себя может реализовать слабовидящий, глухой, на коляске, человек с ампутацией. Нужно, чтобы были такие тренеры и специалисты.
Михаил Терентьев
Такие возможности в Московской области уже есть. В регионе функционируют десятки специализированных школ адаптивного спорта, где тренируются как юные, так и взрослые атлеты.
«Наша школа развивает адаптивные виды спорта. У нас занимаются и дети, и взрослые. Тренируются люди с нарушением опорно-двигательного аппарата, с проблемами зрения, слуха, с нарушением интеллекта, с детским церебральным параличом. Очень много направлений, дети все разные. Для каждого нужен особый подход», — рассказала директор спортивной школы по адаптивным видам спорта «Спартанец» Ирина Шахкиримова.
Парковки для инвалидов в Подмосковье
Отдельное внимание власти Московской области уделили местам для стоянок автомобилей. Не менее 10% парковочных мест региона выделили для автотранспорта инвалидов — как правило, такие стоянки размещают прямо у входов в подъезды жилых домов.
«Мне выделили личное парковочное место напротив подъезда. Это облегчило жизнь: на протезе ходить по гололеду нелегко, можно упасть. Другое дело, когда выходишь из дома, вот твоя машина стоит, спокойно сел и едешь», — отметил руководитель Ассоциации ветеранов СВО Щелкова Виктор Дядюра.
При поддержке «Единой России» муниципальные власти подмосковных городов оперативно реагируют на сигналы жителей и устраняют немногочисленные нарушения барьеры. В рамках такой работы в Домодедове привели в порядок тротуар, в Люберцах смонтировали удобный пандус возле аптеки, а в Коломне обустроили съезд у дома ветерана.