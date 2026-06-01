Финансирование соцподдержки семей с детьми выросло в Подмосковье на 80% за 5 лет

В России 1 июня отмечают День защиты детей — дату, призванную напомнить о необходимости соблюдения прав ребенка и создания комфортных условий для его развития. В Подмосковье этой работе уделяют особое внимание, последовательно расширяя меры социальной поддержки семей.

За последние пять лет в регионе значительно увеличили финансирование программ, направленных на помощь семьям. Если в 2021 году на эти цели было предусмотрено около 29 миллиардов рублей, то в 2026 году объем средств превысил 52 миллиарда. Таким образом, расходы выросли почти на 80%.

«Что касается поддержки многодетных семей, то финансирование также возросло более чем в три раза. В 2021 году было предусмотрено порядка 2,1 миллиарда рублей, в 2026-м эта цифра достигла 6,5 миллиарда», — отметил председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов.

Власти Подмосковья оказывают помощь семьям на разных этапах жизни ребенка. Родители могут рассчитывать на единовременные выплаты, подарочные наборы для новорожденных и первоклассников, компенсации коммунальных расходов, поддержку в рамках социальной газификации, а также ряд других льгот.

Количество многодетных семей продолжает расти

«В 2021 году в Подмосковье насчитывалось 86 тысяч многодетных семей, а сегодня, в 2026-м, их уже 119 тысяч, в которых воспитывается 386 тысяч детей», — отметил Игорь Брынцалов.

Рост составил почти 40%, что позволило Подмосковью войти в число пяти российских регионов-лидеров по количеству многодетных семей. В областном парламенте считают, что положительная динамика напрямую связана с развитием комплексной системы социальной поддержки.

Финансовая помощь при рождении детей

В регионе действует несколько видов единовременных выплат. Молодые родители до 35 лет могут получить 300 тысяч рублей после рождения третьего или последующего ребенка при условии, что один из родителей зарегистрирован в Московской области.

Кроме того, семьи с доходом ниже прожиточного минимума имеют право на пособие при рождении ребенка. Размер выплаты зависит от количества детей: за первого ребенка предусмотрено 20 тысяч рублей, за второго — 40 тысяч, за третьего и последующих — 60 тысяч рублей.

При рождении двойни выплачивают по 70 тысяч рублей на каждого малыша, а при появлении на свет трех и более детей одновременно семья получает 300 тысяч рублей. Подать заявку можно по ссылке.

Подарки для новорожденных и первоклассников

Семьям, в которых появился ребенок, предоставляют возможность выбрать между подарочным набором для новорожденного и денежной выплатой в размере 20 тысяч рублей на приобретение необходимых вещей для ухода за младенцем.

Поддержка предусмотрена и для семей, готовящих детей к школе. Малообеспеченные родители первоклассников могут получить специальный набор со школьными принадлежностями, включая ранец, пенал, тетради и другие необходимые товары.

Выплаты на школьную форму и детское питание

Для многодетных семей действует ежегодная выплата на покупку школьной формы. На каждого обучающегося ребенка предусмотрено три тысячи рублей. Если доход семьи ниже прожиточного минимума, дополнительно выплачивают еще семь тысяч рублей, что увеличивает общий размер поддержки до 10 тысяч. Заявку можно подать на портале госуслуг.

Также в регионе предусмотрены ежемесячные выплаты на питание. Беременные женщины получают по 400 рублей в месяц, кормящие матери — по тысяче рублей. Аналогичную сумму выплачивают на детей до одного года, а для детей от года до трех лет размер поддержки составляет 600 рублей ежемесячно.

Льготы на отдых, транспорт и коммунальные услуги

Дети из многодетных семей могут бесплатно отдыхать в оздоровительных лагерях, а также получать частичную или полную компенсацию стоимости путевок. Размер возмещения может достигать 18,5 тысячи рублей.

Еще одной востребованной мерой остается бесплатный проезд. Льгота распространяется на городской общественный транспорт Подмосковья, пригородные электрички, московский наземный транспорт, метро и Московские центральные диаметры. Кроме того, право на бесплатный проезд имеет один из родителей многодетной семьи, если в ней воспитывается ребенок младше семи лет.

Многодетным семьям также компенсируют половину расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Заявления на путевку и на компенсацию можно подать на сайте государственных услуг.

Земельные участки, налоговые послабления и бесплатная парковка

Семьи с тремя и более детьми могут бесплатно получить земельный участок. В качестве альтернативы предусмотрена денежная компенсация в размере 400 тысяч рублей.

Кроме того, многодетных родителей освобождают от уплаты транспортного налога на одно транспортное средство мощностью до 250 лошадиных сил.

Дополнительным преимуществом стала возможность бесплатно пользоваться платными парковками на территории Московской области после оформления соответствующей льготы.

Заявления на получение земли и компенсации можно оформить на госуслугах.

Дополнительные меры поддержки

Для многодетных семей действует особый порядок участия в программе социальной газификации, предусматривающий дополнительные льготы при подключении домовладений к газовым сетям. Вся информация доступна на сайте «Мособлгаза».

В совокупности действующие меры поддержки охватывают практически все ключевые потребности семей с детьми — от рождения ребенка и подготовки к школе до решения жилищных и бытовых вопросов. Власти региона отмечают, что дальнейшее развитие социальной политики остается одним из приоритетов Московской области.