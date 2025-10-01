В Доме офицеров в Краснознаменске 27 сентября прошел финал 10-го конкурса творчества военнослужащих Воздушно-космических сил, членов их семей, гражданского персонала и ветеранов армии «И звезды становятся ближе». Мероприятие посвятили 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Главная цель творческого конкурса — поддержать талантливых исполнителей, композиторов и поэтов, а также популяризировать жанр военной песни.

Конкурс неизменно собирает сотни участников из всех уголков России. В этом году за звание лучших боролись более 300 исполнителей и коллективов из 20 регионов.

Участники представили номера в пяти номинациях: «Вокально-инструментальный ансамбль», «Вокальный ансамбль», «Песни профессиональных авторов», «Авторская песня» и «Хореографический номер».

Заместитель главнокомандующего Воздушно-космических сил по военно-политической работе генерал-майор Игорь Романов открыл гала-концерт. Он поблагодарил участников за преданность делу и пожелал им новых творческих побед.

Директор департамента информации и печати Министерства иностранных дел России Мария Захарова, в свою очередь, подчеркнула, что творчество помогает поддерживать боевой дух.