Финал творческого конкурса Воздушно-космических сил прошел в Краснознаменске
В Доме офицеров в Краснознаменске 27 сентября прошел финал 10-го конкурса творчества военнослужащих Воздушно-космических сил, членов их семей, гражданского персонала и ветеранов армии «И звезды становятся ближе». Мероприятие посвятили 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Главная цель творческого конкурса — поддержать талантливых исполнителей, композиторов и поэтов, а также популяризировать жанр военной песни.
Конкурс неизменно собирает сотни участников из всех уголков России. В этом году за звание лучших боролись более 300 исполнителей и коллективов из 20 регионов.
Участники представили номера в пяти номинациях: «Вокально-инструментальный ансамбль», «Вокальный ансамбль», «Песни профессиональных авторов», «Авторская песня» и «Хореографический номер».
Заместитель главнокомандующего Воздушно-космических сил по военно-политической работе генерал-майор Игорь Романов открыл гала-концерт. Он поблагодарил участников за преданность делу и пожелал им новых творческих побед.
Директор департамента информации и печати Министерства иностранных дел России Мария Захарова, в свою очередь, подчеркнула, что творчество помогает поддерживать боевой дух.
На сцене звучали песни о подвигах и воинском братстве, о великой Победе и современных героях. Особую часть программы посвятили участникам специальной военной операции.
Жюри, в состав которого вошли представители ведомств, журналисты и артисты, оценивало выступления по уровню исполнения, оригинальности и художественной выразительности.
Гостями гала-концерта стали Таисия Повалий, Игорь Демарин, Анастасия Малькова-Макеева и другие знаменитости. На сцене также выступил Военный оркестр 1-й армии ПВО и ПРО и другие коллективы.
Главные награды получили вокально-инструментальный ансамбль «Триумф» из Ярославля, сводный коллектив «VIVAT» и Кирилл Гридасов из Военно-космической академии имени А. Ф. Можайского, Михаил Кленов из филиала Военного учебно-научного центра Военно-воздушных сил в Сызрани, а также танцевальный коллектив «Пульс» из Военного учебно-научного центра Военно-воздушных сил имени профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина в Воронеже.
Главный приз отправился в Военно-космическую академию имени А. Ф. Можайского в Санкт-Петербурге, подтвердившую высокий уровень своей творческой школы.
Благодаря конкурсу многие лауреаты прошлых лет стали профессиональными артистами.