Финал конкурса «Лидеры России. Команда» начался в мастерской управления «Сенеж»
Финал конкурса «Лидеры России. Команда» начался. Впервые участники написали управленческий диктант, который станет ежегодным. Вместе с прохождением оценочных испытаний на площадке выполнят нормативы ГТО.
Финал конкурса управленцев президентской платформы «Россия — страна возможностей» начался 9 июня в мастерской «Сенеж». Впервые участники написали диктант, который станет ежегодным и будет открыт для всех выпускников «Лидеров России».
В конкурсе участвуют 280 команд и 1,4 тысячи человек из 70 регионов страны. Имена победителей объявят 14 июня в национальном центре «Россия».
Всего в шестом сезоне участвовали 75 тысяч руководителей из 89 регионов и 66 государств. Они состязались в четырех категориях: «Сборные управленческие команды», «Управленческие команды организаций», «Государственные управленческие команды» и «Управленческие команды корпораций».
Генеральный директор президентской платформы «Россия — страна возможностей», ректор мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин напомнил, что за все время конкурса более 700 управленцев получили назначения на высокие должности.
«В этом сезоне мы впервые включили в программу управленческий диктант. За сжатое время участникам предстоит показать, насколько свободно они владеют управленческой терминологией, как быстро принимают решения и действуют в условиях стресса. Это квинтэссенция того, с чем руководитель сталкивается ежедневно», — сказал он.
Конкурсанты также будут решать задачи, связанные с анализом и оценкой информации, определением приоритетов, выбором стратегических инициатив. Финалисты смогут посетить деловую и образовательную программы.
В этом году участники впервые в истории конкурса массово сдают нормативы ГТО. Это еще одна возможность укрепить командный дух и развить умение договариваться.
«Спорт сближает быстрее любых тимбилдингов: когда вы вместе выкладываетесь на дистанции, поддерживаете друг друга, переживаете общий итог — возникает то самое доверие, которое в работе не построишь должностными инструкциями. Уверен, такая практика станет доброй традицией конкурса», — отметил Андрей Бетин.
Победители конкурса получат право участвовать в мероприятиях мастерской «Сенеж» совместно с президентской академией.