Финал конкурса «Лидеры России. Команда» начался в мастерской управления «Сенеж»

Финал конкурса «Лидеры России. Команда» начался. Впервые участники написали управленческий диктант, который станет ежегодным. Вместе с прохождением оценочных испытаний на площадке выполнят нормативы ГТО.

Финал конкурса управленцев президентской платформы «Россия — страна возможностей» начался 9 июня в мастерской «Сенеж». Впервые участники написали диктант, который станет ежегодным и будет открыт для всех выпускников «Лидеров России».

В конкурсе участвуют 280 команд и 1,4 тысячи человек из 70 регионов страны. Имена победителей объявят 14 июня в национальном центре «Россия».

Всего в шестом сезоне участвовали 75 тысяч руководителей из 89 регионов и 66 государств. Они состязались в четырех категориях: «Сборные управленческие команды», «Управленческие команды организаций», «Государственные управленческие команды» и «Управленческие команды корпораций».