Фестивали и экскурсии. Какие активности подготовил центр «Активное долголетие» в Красногорске

Центр «Активное долголетие» в Красногорске продолжает удивлять пожилых людей курсами компьютерной грамотности, вокала, уроками в бассейне и многим другим. Подробностями работы поделился его руководитель Богдан Андриянов в интервью Юлии Минаковской на 360.ru .

Проект «Активное долголетие» курирует Министерство социального развития Московской области. Клубы взаимодействуют при помощи форумов, межрегиональных конкурсов и фестивалей.

«Долголеты с разных городов приезжают на тот или иной фестиваль, конкурс и проводят там время, показывая свое мастерство, творчество, делятся им. И вот в таком векторе это все работает», — рассказал Богдан Андриянов.

Фестивали, которые объединяют пожилых людей, проходят по разным направлениям, включая спортивные и творческие. Андриянов также выделил отдельный дополнительный блок — экскурсии, которые проводятся для долголетов.

«Сказать, что что-то из этого более или менее востребовано невозможно, поскольку каждый находит себе занятия по интересам. Если мы говорим про творчество — это рукоделие, ИЗО, вокал. Если говорим про спортивные направления — это, в первую очередь, бассейн. Большое количество долголетов желает посещать разные направления, включая свободное плавание и аквааэробику», — отметил специалист.

Отдельное внимание Андриянов уделил компьютерным курсам и урокам иностранного языка, которые проводятся для пенсионеров.

«Изучение иностранного языка помогает развивать нейронные связи и деменция отходит на нет — это уже доказанный факт. Чем больше человек учит стихов, учит новое, то есть выходит из зоны комфорта, тем выше эффект и лучше результат с памятью», — подчеркнул Богдан Андриянов.

Кроме того, проект «Активное долголетие» проводит различные мастер-классы. Среди них уроки по ЖКХ, здравоохранению и другим самым актуальным темам для долголетов.

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