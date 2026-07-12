Фестиваль «Лето. Музыка. Музей» в Истре завершился гала-концертом с участием Гергиева

Гостей фестиваля в течение пяти дней знакомили с шедеврами мировой музыкальной культуры и творчеством известных во всем мире музыкантов. Традиционно проект фестиваль объединил разные виды искусства. В 2026 году мероприятие посвятили 120-летию со дня рождения великого русского композитора Дмитрия Шостаковича.

«В самые разные годы наш фестиваль был посвящен великим датам: когда-то это было 150-летие Сергея Васильевича Рахманинова, в текущем году — 120-летие Дмитрия Дмитриевича Шостаковича. Я уверен, что этот зал будет и дальше принимать великолепные коллективы и благодарную публику», — отметил Воробьев.

«Мы впервые выступаем вместе с Российским национальным молодежным оркестром, который я очень люблю. Но считайте, что с этой минуты и Большой, и Мариинский театры всегда готовы дарить вам любые свои программы. Нам очень нравится эта неповторимая атмосфера и памятники старинной российской истории. Музыка должна звучать везде, даже если вокруг нет такого чуда, как здесь. Россия — страна величайших музыкантов», — отметил дирижер.

Перед началом концерта гости могли посетить выставки и лектории музея «Новый Иерусалим». Директор музея Анна Антипенко рассказала, что открывать двери за несколько часов до концерта — это традиция.

«Этот, девятый по счету, фестиваль стал для нас особенным, ведь погода бросила настоящий вызов. К счастью, большинство концертов прошли без дождя. Мы получаем восторженные отзывы зрителей — это для нас главная награда. За четыре предыдущих дня нас посетили 6,5 тысячи человек, и в воскресенье мы закрыли фестиваль торжественным гала-концертом. Особым событием стало то, что впервые на нашей сцене дирижировал маэстро Валерий Гергиев», — поделилась Антипенко.