Фестиваль искусства «Перезагрузка. 2.0» пройдет в Зарайске до 12 января

Городской фестиваль современного искусства «Перезагрузка. 2.0» пройдет в Зарайске с 18 ноября по 12 января. Мероприятие охватит несколько направлений, преимущественно сосредоточенных на культуре и образовании.

На фестивале история органично соединится с современными концепциями через VR-реальность и цифровое искусство. Для участия в выставке отобрали молодых и амбициозных медиахудожников, работающих в области цифровой эстетики. Посетители смогут увидеть работы Саши Фроловой, известной художницы и скульптора, стремящейся создать инновационную эстетику будущего в своем творчестве.

Среди приглашенных спикеров — известный искусствовед и куратор международных выставок, Зельфира Трегулова, которая занимала пост генерального директора Третьяковской галереи с 2015 по 2023 годы.

Центральной локацией фестиваля станет арт-пространство, на территории которого проведут полную трансформацию исторического здания, превратив его в современный арт-объект. Он символизирует перезагрузку Зарайска и будет включать выставочные залы, интерактивные инсталляции, а также образовательные зоны, где эксперты поделятся знаниями об искусстве и тем, как взаимодействие творчества и социальных проектов влияет на креативную экономику региона.

Другой локацией станет усадьба Дома Мачтета — знаменитого писателя и журналиста начала XX века Григория Мачтета, ставшая популярной в ходе первого фестиваля современного искусства «Между прошлым и будущим», который в 2023 году собрал более 5 тысяч зрителей.

Куратор фестиваля Марина Глухова отметила, что работа над проектом несет для нее большую ответственность. Она подчеркнула важность создания условий для обучения и вдохновения людей через искусство, а также возможности для предпринимателей строить культурные центры и арт-пространства в Зарайске.

«Уверена, что в ближайшие пять лет мы увидим, как город расцветет по-настоящему и в нем появится много молодых визионеров из разных областей, которые захотят там создавать свои проекты», — указала Глухова.

В рамках фестиваля запланирована обширная выставочная программа. Куратор Полина Аскери представит более 250 работ от 50 художников, включающих как признанных мастеров с международной репутацией, так и молодых талантов. В экспозиции будут работы таких художников, как Тимур Гасумов, Юрий Купер и Алексея Головина.

На протяжении всего фестиваля гости смогут посетить мастер-классы художников, где они поделятся своим опытом и техниками. Для комфорта посетителей организуют кафе с продукцией подмосковных брендов, а также библиотеку от партнеров и буккроссинг. Также художник Макс Гошко-Даньков представит уникальный перформанс.