Ежегодный марш-бросок «Волоколамский рубеж» прошел в Подмосковье

Ежегодный марш-бросок «Волоколамский рубеж», посвященный подвигу защитников Москвы 1941 года, прошел в Подмосковье в шестой раз. Мероприятие состоялось 25 мая в рамках военно-патриотического проекта «Марш кремлевских курсантов».

В акции приняли участие курсанты военных учебных заведений Минобороны РФ, студенты высших учебных заведений Москвы и Смоленска, участники военно-патриотических клубов, ветераны, кадеты, юнармейцы и волонтеры. Количество участников составило 520 человек.

Акция включала проведение торжественных церемоний возложения венков и цветов у мемориалов Великой Отечественной войны в селе Ярополец и деревне Шишково, а также марш-бросок и концерт.

Участников приветствовал заместитель главы Волоколамского городского округа Алексей Шевченко. На мероприятии выступили председатель Волоколамского местного отделения ветеранов ВС РФ, кавалер двух орденов Красной Звезды полковник в отставке Валерий Гурин, а также автор и руководитель военно-патриотического проекта «Марш кремлевских курсантов» генерал-майор в отставке Александр Зубков.

Спортивные и культурные мероприятия проходили в деревне Шишково на «поле боя кремлевских лейтенантов», где в ноябре 1941 года второй батальон отдельного курсантского полка сражался в тяжелом оборонительном бою.

Участие в спортивной программе приняли 14 команд, включая две команды курсантов военных учебных заведений, 10 команд студентов вузов, а также по одной команде военно-патриотического клуба и кадетской школы-интерната. Все участники успешно справились с пятикилометровой дистанцией марш-броска по пересеченной местности с использованием макетов оружия времен 1941 года.

Культурная программа включала выступление вокально-хореографического ансамбля «Курсантское братство» Военного университета Министерства обороны РФ, участников художественной самодеятельности Российской таможенной академии, а также коллектива Центра культуры и творчества «Родники» Волоколамского городского округа и вокалистов народного проекта «Истравидение».

По результатам спортивной программы лучшими на дистанции марш-броска оказались курсанты МВОКУ. Победителям и призерам вручены кубки и памятные нагрудные знаки, а участники всех команд были отмечены персональными почетными грамотами.