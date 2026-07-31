Ежегодный форум управдомов прошел в Подмосковье

В Доме правительства Подмосковья прошел ежегодный форум «Грамотный собственник — фактор развития сферы ЖКХ». Мероприятие объединило более 250 председателей советов многоквартирных домов и специалистов профильных ведомств. Основная цель встречи — повышение правовой грамотности жителей, цифровизация отрасли и совершенствование работы управляющих организаций.

Вице-губернатор Московской области Владислав Мурашов отметил, что формат общения с председателями заметно изменился: раньше они приезжали преимущественно с вопросами и жалобами, а теперь активно делятся собственными идеями и проектами. В прошлом году регион достиг 50% охвата электронным голосованием. И это один из лучших показателей в стране.

«В этом году приоритет отдается рейтингу управляющих организаций. Наша задача — сократить число „красных“ компаний. Причины, по которым УО попадают в антирейтинг, — долги перед поставщиками ресурсов и большое количество обращений жителей. Для нас это неприемлемо, поэтому проводим большую работу с главами муниципалитетов, а также привлекаем самих жителей», — сказал он.

Министр по содержанию территорий Игорь Даниленко представил новый проект — Центр содержания территорий. Структура объединила регоператоров, специалистов по обращению с отходами, инспекторов и сотрудников ЦУР. Центр в реальном времени отслеживает выход дворников и техники, анализирует обращения и данные с камер видеонаблюдения. При выявлении нарушений на место оперативно направляют дополнительные бригады.

«За каждым сотрудником закреплены определенные округа, а эффективность оценивается по еженедельным метрикам. Самое важное — эти метрики и принципы рейтингования довели до каждого главы муниципалитетов региона. Мы выстроили четкую систему реагирования и эскалации. Главный KPI центра — снижение количества обращения от жителей», — пояснил он.

В числе нововведений — чат-бот в мессенджере «Макс» для дворников и мастеров участков. Он присылает уведомления о времени прибытия мусоровоза на конкретную контейнерную площадку для синхронизации работ.

В рамках программы «Мой подъезд» на 2026 год запланирован ремонт 3095 подъездов в 39 муниципалитетах. По состоянию на июль полностью завершены работы в 469 подъездах, еще в 895 ведется ремонт, остальные находятся на подготовительном этапе.

Форум стал открытой площадкой для диалога, где все желающие смогли задать вопросы профильным специалистам и получить разъяснения по актуальным проблемам ЖКХ.