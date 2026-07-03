«Это было бы невозможно без команды». Воробьев — об открытии нового здания ГИБДД в Красногорске
Андрей Воробьев поздравил сотрудников ГИБДД с профессиональным праздником
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил сотрудников ГИБДД с профессиональным праздником и открытием нового здания Госавтоинспекции в Красногорске. Московская область передала его ведомству, сделав там капитальный ремонт.
ГИБДД отметила 90 лет со дня образования. В Подмосковье безопасность дорог обеспечивают почти 5,5 тысячи сотрудников. Благодаря их профессионализму за последние 10 лет в регионе более чем в два раза снизилась аварийность. Также заметно уменьшилось число пострадавших в ДТП. Важную роль в этом сыграла установка видеокамер. Всего на опасных участках работает более 2,1 тысячи таких устройств.
Губернатор посетил Нахабино, где открылось новое здание Госавтоинспекции, которое Подмосковье передало ведомству. В нем предварительно провели капитальный ремонт.
«Новое здание в том числе предназначено для оказания государственных услуг, решения важных вопросов наших жителей. Очень рад, что все получилось. Это было бы невозможно без команды — офицеров, генералов, личного состава, — сказал Андрей Воробьев.
В новом здании разместили ситуационный центр по Красногорску. Вся информация о происшествиях на дорогах передается в ЦУР в режиме реального времени. После этого координируется работа экстренных служб. В системе сразу видно, куда направили скорую помощь и ГАИ.
«Те условия, которые созданы для сотрудников, — это то, чего от нас ждут. Потому что здесь жителям предоставляются государственные услуги», — отметил первый замминистра внутренних дел России Андрей Курносенко.
В здании создали единый центр, где жители могут оформить водительское удостоверение, зарегистрировать машину и получить другие услуги. На территории работает площадка для вождения, а внутри — экзаменационный класс и комфортная зона приема.
«Здесь есть дежурная часть, куда поступает вся информация с дорог: пробки, дорожно-транспортные происшествия. Мы отслеживаем прибытие скорых, экипажей дорожной патрульной службы. Упреждаем сложные ситуации на дороге. Используем систему, которая помогает отслеживать маршруты автомобилей, находящихся в розыске», — сказал начальник управления Госавтоинспекции Виктор Кузнецов.
Губернатор вручил Виктору Кузнецову знак «За заслуги перед Московской областью» I степени. В рамках церемонии начальник УМВД по Красногорску также получил ключи от новой патрульной машины для личного состава.
Мы стараемся убрать все очаги, все то, что представляет опасность для пешеходов, водителей. Считаем это приоритетным направлением своей работы.
Андрей Воробьев
В прошлом году регион передал ведомству 60 автомобилей, в этом году эту работу продолжат.
Ранее новое здание передали сотрудникам Госавтоинспекции в Долгопрудном, а в Воскресенске реконструировали целый комплекс для УМВД.