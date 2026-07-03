Сегодня 12:56 «Это было бы невозможно без команды». Воробьев — об открытии нового здания ГИБДД в Красногорске Андрей Воробьев поздравил сотрудников ГИБДД с профессиональным праздником 0 0 0 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области Подмосковье

Красногорск

Андрей Воробьев

ГИБДД

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Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил сотрудников ГИБДД с профессиональным праздником и открытием нового здания Госавтоинспекции в Красногорске. Московская область передала его ведомству, сделав там капитальный ремонт.

ГИБДД отметила 90 лет со дня образования. В Подмосковье безопасность дорог обеспечивают почти 5,5 тысячи сотрудников. Благодаря их профессионализму за последние 10 лет в регионе более чем в два раза снизилась аварийность. Также заметно уменьшилось число пострадавших в ДТП. Важную роль в этом сыграла установка видеокамер. Всего на опасных участках работает более 2,1 тысячи таких устройств. Губернатор посетил Нахабино, где открылось новое здание Госавтоинспекции, которое Подмосковье передало ведомству. В нем предварительно провели капитальный ремонт.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

«Новое здание в том числе предназначено для оказания государственных услуг, решения важных вопросов наших жителей. Очень рад, что все получилось. Это было бы невозможно без команды — офицеров, генералов, личного состава, — сказал Андрей Воробьев. В новом здании разместили ситуационный центр по Красногорску. Вся информация о происшествиях на дорогах передается в ЦУР в режиме реального времени. После этого координируется работа экстренных служб. В системе сразу видно, куда направили скорую помощь и ГАИ. «Те условия, которые созданы для сотрудников, — это то, чего от нас ждут. Потому что здесь жителям предоставляются государственные услуги», — отметил первый замминистра внутренних дел России Андрей Курносенко.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 1/3 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 2/3 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 3/3

В здании создали единый центр, где жители могут оформить водительское удостоверение, зарегистрировать машину и получить другие услуги. На территории работает площадка для вождения, а внутри — экзаменационный класс и комфортная зона приема. «Здесь есть дежурная часть, куда поступает вся информация с дорог: пробки, дорожно-транспортные происшествия. Мы отслеживаем прибытие скорых, экипажей дорожной патрульной службы. Упреждаем сложные ситуации на дороге. Используем систему, которая помогает отслеживать маршруты автомобилей, находящихся в розыске», — сказал начальник управления Госавтоинспекции Виктор Кузнецов. Губернатор вручил Виктору Кузнецову знак «За заслуги перед Московской областью» I степени. В рамках церемонии начальник УМВД по Красногорску также получил ключи от новой патрульной машины для личного состава.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

Мы стараемся убрать все очаги, все то, что представляет опасность для пешеходов, водителей. Считаем это приоритетным направлением своей работы. Андрей Воробьев

В прошлом году регион передал ведомству 60 автомобилей, в этом году эту работу продолжат. Ранее новое здание передали сотрудникам Госавтоинспекции в Долгопрудном, а в Воскресенске реконструировали целый комплекс для УМВД.