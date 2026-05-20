Сегодня 12:44 Еще 90 участков дорог к туристическим местам отремонтируют в Подмосковье

В Московской области в рамках ремонтного сезона 2026 года продолжат обновлять дороги и мосты, ведущие к популярным туристическим и культурным объектам региона. Работы проведут по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».

В этом году планируют привести в порядок дороги и мосты, расположенные рядом с музеями, усадьбами, храмами, парками, природными территориями и другими достопримечательностями. «В ходе текущего ремонта дорожники обновят порядка 340 километров покрытия на 87 участках дорог, капитально отремонтируют 23 моста и четыре дороги, которые ведут к популярным местам притяжения и достопримечательностям Подмосковья», — пояснил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Часть объектов уже отремонтировали. Так, специалисты Мосавтодора обновили более шести километров покрытия на трех региональных трассах. В Мытищах работы выполнили на участке Осташковского шоссе между поселком Жостово и остановкой «Жостовский перекресток». Эта дорога ведет к музею Жостовской фабрики декоративной росписи, музею народных промыслов, храму Покрова Пресвятой Богородицы и смотровой площадке у Жостовского карьера.

В Подольске новое покрытие уложили на проспекте Ленина — одном из ключевых участков городской дорожной сети. После ремонта стало удобнее добираться до краеведческого музея, музея-заповедника «Подолье» и исторических зданий, включая усадьбы и купеческие дома. Местные жители отмечают, что дорога давно нуждалась в обновлении из-за высокой нагрузки и интенсивного движения транспорта. Работы также затронули Рузский округ, где обновили подъезд к деревне Михайловское. Маршрут ведет к церкви Михаила Архангела, а также к расположенным рядом базе отдыха и конному клубу на берегу реки Озерны.

Масштабные проекты реализуют и в других округах Подмосковья. В Зарайске продолжается капитальный ремонт моста через реку Осетрик длиной 55 метров. Сооружение расположено на центральной городской дороге, ведущей к историческому центру и Зарайскому кремлю.

Одновременно на Серебряно-Прудском шоссе укладывают более 20 километров нового покрытия, что позволит улучшить транспортную доступность местных достопримечательностей, включая Гостиный двор, Никольский собор, пляж и лодочную станцию на реке Осетр. В Коломне капитально отремонтируют Митяевский наплавной мост протяженностью 80 метров. Он связывает жителей с центральной частью города, где находятся Коломенский кремль, стадион «Авангард», автовокзал, больница и станция Голутвин. Кроме того, в 2026 году капитально отремонтируют четыре дороги общей протяженностью почти семь километров. В Красногорске ремонт проведут на дороге от Пятницкого шоссе до Сабурово, ведущей к церкви Казанской иконы Божией Матери, а также на Институтской улице в Нахабине рядом с храмом иконы Божией Матери «Всецарица».

В Лосино-Петровском приведут в порядок улицу Нагорную возле Никольского храма и собора Николая Чудотворца, а в Шатуре завершат капитальный ремонт проспекта Ильича, где расположен храм святых Новомучеников и Исповедников Шатурских.

Всего в текущем году на региональной дорожной сети Подмосковья планируют обновить более 150 участков дорог, провести капитальный ремонт 30 мостов и 14 автомобильных дорог.