Андрей Воробьев: 700 новых единиц техники установят в перинатальных центрах Подмосковья
Московская область предлагает будущим матерям одну из самых современных систем родовспоможения в России. О планах по ее развитию на ближайший год рассказал губернатор Андрей Воробьев.
Сейчас в Подмосковье успешно работают шесть перинатальных центров, 24 роддома и областной научно-исследовательский институт акушерства и гинекологии. Все медицинские учреждения оснащены передовым оборудованием для оказания высокотехнологичной помощи. Особое внимание в регионе уделяют выхаживанию младенцев с экстремально низкой массой тела — от 400 граммов.
«Несколько лет назад при поддержке президента мы открыли сразу пять современных центров материнства и детства: в Наро-Фоминске, Коломне, Щелкове, Раменском и Сергиевом Посаде. Все они сегодня очень востребованы — их выбирают жительницы не только Московской области, но и других регионов и даже стран. А некоторые потом возвращаются в Подмосковье, чтобы рожать второго, третьего ребенка», — отметил Андрей Воробьев.
До конца 2026 года семь медицинских центров региона получат 699 единиц новейшего оборудования. Среди закупок — аппараты для искусственной вентиляции легких, ультразвуковых исследований и электрокардиографии, а также операционные столы, инкубаторы и прочая техника.
«На это из федерального и регионального бюджетов выделено свыше 720 миллионов рублей», — пояснил губернатор.
Каждое учреждение имеет свою специализацию. Так, Московский областной перинатальный центр в Балашихе оказывает помощь детям с врожденным пороком сердца, а также женщинам с многоплодной беременностью.
Врачи Московского областного научно-исследовательского института акушерства и гинекологии имени академика В. И. Краснопольского владеют уникальными методиаками ведения родов у пациенток с бронхолегочными заболеваниями.
В Московском областном центре охраны материнства и детства новорожденным оказывают кардиологическую и нейрохирургическую помощь, а Коломенский перинатальный центр специализируется на патологиях почек и мочеполовой системы у детей.
Подмосковные медицинские учреждения предлагают все современные виды родов, включая вертикальные, партнерские, которые выбирают свыше 41% пар, а также роды с доулой.
С 2019 года молодые родители получают подарочные наборы «Я родился в Подмосковье» со всеми необходимыми вещами для малыша или денежную компенсацию в размере 20 тысяч рублей.
Все вопросы о материнстве и выборе родильного дома можно задать по номеру 8 (800) 550-30-03.
Подробности о перинатальных центрах доступны на сайте «Стань мамой в Подмосковье».