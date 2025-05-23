Андрей Воробьев: 700 новых единиц техники установят в перинатальных центрах Подмосковья

Московская область предлагает будущим матерям одну из самых современных систем родовспоможения в России. О планах по ее развитию на ближайший год рассказал губернатор Андрей Воробьев .

Сейчас в Подмосковье успешно работают шесть перинатальных центров, 24 роддома и областной научно-исследовательский институт акушерства и гинекологии. Все медицинские учреждения оснащены передовым оборудованием для оказания высокотехнологичной помощи. Особое внимание в регионе уделяют выхаживанию младенцев с экстремально низкой массой тела — от 400 граммов.

«Несколько лет назад при поддержке президента мы открыли сразу пять современных центров материнства и детства: в Наро-Фоминске, Коломне, Щелкове, Раменском и Сергиевом Посаде. Все они сегодня очень востребованы — их выбирают жительницы не только Московской области, но и других регионов и даже стран. А некоторые потом возвращаются в Подмосковье, чтобы рожать второго, третьего ребенка», — отметил Андрей Воробьев.

До конца 2026 года семь медицинских центров региона получат 699 единиц новейшего оборудования. Среди закупок — аппараты для искусственной вентиляции легких, ультразвуковых исследований и электрокардиографии, а также операционные столы, инкубаторы и прочая техника.

«На это из федерального и регионального бюджетов выделено свыше 720 миллионов рублей», — пояснил губернатор.