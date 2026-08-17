Еще 50 семей Подмосковья получат орден «Родительская доблесть» в этом году

Награжденной семье предоставляют единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей. Средства получает один из родителей либо единственный родитель.

«В 2025 году ордена „Родительская доблесть“ удостоены 20 семей. В 2026 году мы планируем отметить этой наградой уже 50 семей, по 19 семьям уже приняты соответствующие постановления. Это прямое признание их огромного родительского вклада», — отметил председатель Мособлдумы, руководитель фракции «Единая Россия» Игорь Брынцалов.

Новый орден пришел на смену знаку «Материнская слава». Теперь региональная награда подчеркивает равный вклад матери и отца в воспитание детей. Для ее обладателей, а также женщин со званием «Мать-героиня» в Подмосковье установили квоту при трудоустройстве.

«Очередным шагом поддержки стало принятие закона об установлении квоты для трудоустройства женщин, удостоенных звания „Мать-героиня“, и граждан, награжденных областным орденом „Родительская доблесть“. Тема демографии и помощи семьям остается в фокусе внимания регионального парламента. Мы последовательно выстраиваем систему, в которой статус многодетного родителя подкреплен конкретными социальными гарантиями», — пояснил Игорь Брынцалов.

На награду могут претендовать родители, воспитывающие не менее пяти несовершеннолетних детей. Также учитываются дети до 23 лет, если они учатся очно, проходят военную службу по призыву или заключили военный контракт.

К кандидатам предъявляют следующие требования:

гражданство России на протяжении не менее десяти лет;

непрерывное проживание в Московской области не менее десяти лет;

зарегистрированный брак между родителями;

для единственного родителя — статус вдовы или вдовца;

российское гражданство и место жительства в Подмосковье у детей.

При награждении оценивают вклад родителей в воспитание, укрепление семейных и нравственных ценностей, формирование активной жизненной позиции, а также достижения детей в учебе, спорте и творчестве. Женщины, ранее получившие знак «Материнская слава», претендовать на новый орден не могут.

«С 2021 года количество многодетных семей в Подмосковье выросло с 86 тысяч до 119 тысяч — это прирост почти в 40 процентов. Регион уверенно входит в пятерку лидеров страны по этому показателю. Среди действующих мер поддержки — выплата 300 тысяч рублей при рождении третьего и последующего ребенка для родителей до 35 лет, компенсация расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, ежегодная выплата на школьную форму, льготы по транспортному налогу», — рассказал Игорь Брынцалов.

Помимо областного ордена, в России действуют федеральные награды для родителей:

медаль ордена «Родительская слава» — для родителей или усыновителей четырех и более детей, выплата составляет 200 тысяч рублей;

орден «Родительская слава» — для семей с семью и более детьми, выплата достигает 500 тысяч рублей;

звание «Мать-героиня» — для женщин, родивших десять и более детей, с выплатой миллион рублей.

«Наша главная задача — показать, что ответственное родительство, воспитание детей в духе патриотизма, трудолюбия и уважения к традициям — это огромная ценность. Именно на таких семьях держится будущее региона и всей страны», — резюмировал Игорь Брынцалов.