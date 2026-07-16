Сегодня 15:42 Еще 4 спортивных объекта достроят в Подмосковье в этом году Фото: Пресс-служба администрации г.о. Балашиха Подмосковье

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1 Сентября

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В микрорайоне Гагарина городского округа Балашиха продолжается строительство сразу двух социальных объектов: пристройки к школе № 30 и физкультурно-оздоровительного комплекса. Процесс работ проверили председатель Московской областной думы, руководитель фракции «Единая Россия» Игорь Брынцалов и глава муниципалитета Сергей Юров.

Объекты возводят одновременно на одной территории, а завершить их строительство планируется к началу нового учебного года. Во время осмотра Игорь Брынцалов отметил, что в регионе продолжается масштабное развитие спортивной инфраструктуры. «В стадии проектирования и строительства находятся 15 объектов. Четыре планируем сдать до конца года. Также строим новые школы: в 2026-м их будет открыто 14. Когда два социальных объекта открываются в одном микрорайоне одновременно, как здесь, в Балашихе, это дает возможность родителям водить детей в современную школу и, не выезжая за пределы территории, записывать их в спортивные секции», — пояснил Игорь Брынцалов.

Фото: Пресс-служба администрации г.о. Балашиха 1/2 Фото: Пресс-служба администрации г.о. Балашиха 2/2

Сначала участники выездного совещания осмотрели пристройку к школе. По информации руководителя строительного проекта Григория Чернышева, готовность здания достигла 88%. Сейчас специалисты выполняют внутреннюю отделку помещений, завершают работы на фасаде, прокладывают инженерные сети и занимаются благоустройством прилегающей территории.

Как сообщил Сергей Юров, после ввода нового корпуса в эксплуатацию школа получит 181 дополнительное учебное место. Это позволит перераспределить поток учеников и сделать обучение более комфортным. Заместитель директора школы Ольга Антипова рассказала, что в новом корпусе оборудуют семь современных классов для учеников среднего звена. «Там предполагается разместить кабинеты русского языка, математики, истории и иностранных языков. Мы очень ждем открытия пристройки. Из окон нашего здания наблюдали, как она строится. Не верится, что результат близок», — подчеркнула она. Затем делегация посетила строящийся физкультурно-оздоровительный комплекс, готовность которого оценивают в 75%. Проект предусматривает разделение здания на две функциональные зоны.

Одну будут использовать для проведения уроков физической культуры, а второй смогут пользоваться жители микрорайона.

Фото: Пресс-служба администрации г.о. Балашиха 1/2 Фото: Пресс-служба администрации г.о. Балашиха 2/2