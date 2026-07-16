Еще 4 спортивных объекта достроят в Подмосковье в этом году
В микрорайоне Гагарина городского округа Балашиха продолжается строительство сразу двух социальных объектов: пристройки к школе № 30 и физкультурно-оздоровительного комплекса. Процесс работ проверили председатель Московской областной думы, руководитель фракции «Единая Россия» Игорь Брынцалов и глава муниципалитета Сергей Юров.
Объекты возводят одновременно на одной территории, а завершить их строительство планируется к началу нового учебного года.
Во время осмотра Игорь Брынцалов отметил, что в регионе продолжается масштабное развитие спортивной инфраструктуры.
«В стадии проектирования и строительства находятся 15 объектов. Четыре планируем сдать до конца года. Также строим новые школы: в 2026-м их будет открыто 14. Когда два социальных объекта открываются в одном микрорайоне одновременно, как здесь, в Балашихе, это дает возможность родителям водить детей в современную школу и, не выезжая за пределы территории, записывать их в спортивные секции», — пояснил Игорь Брынцалов.
Сначала участники выездного совещания осмотрели пристройку к школе. По информации руководителя строительного проекта Григория Чернышева, готовность здания достигла 88%. Сейчас специалисты выполняют внутреннюю отделку помещений, завершают работы на фасаде, прокладывают инженерные сети и занимаются благоустройством прилегающей территории.
Как сообщил Сергей Юров, после ввода нового корпуса в эксплуатацию школа получит 181 дополнительное учебное место. Это позволит перераспределить поток учеников и сделать обучение более комфортным.
Заместитель директора школы Ольга Антипова рассказала, что в новом корпусе оборудуют семь современных классов для учеников среднего звена.
«Там предполагается разместить кабинеты русского языка, математики, истории и иностранных языков. Мы очень ждем открытия пристройки. Из окон нашего здания наблюдали, как она строится. Не верится, что результат близок», — подчеркнула она.
Затем делегация посетила строящийся физкультурно-оздоровительный комплекс, готовность которого оценивают в 75%. Проект предусматривает разделение здания на две функциональные зоны.
Одну будут использовать для проведения уроков физической культуры, а второй смогут пользоваться жители микрорайона.
По словам Сергея Юрова, подобный объект станет уже вторым гимнастическим манежем в Балашихе.
«Первый построен и успешно функционирует в микрорайоне Южный. Располагается также на территории школы. Объект востребован: в первый год туда пришли заниматься более 600 ребят. Мы получили положительный отклик и продолжили эту работу», — подчеркнул глава округа.
Подводя итоги осмотра, Игорь Брынцалов выразил уверенность, что новые объекты станут значимым подарком для жителей к началу учебного года.
«Мы хотим, чтобы 1 сентября было действительно праздником для педагогов, ребят и их родителей. Уверен, они будут довольны, что школа получила новую качественную пристройку с большой столовой и современными классами. А также не просто спортзал, а место, где можно реализовать себя еще и в спорте», — заключил Брынцалов.