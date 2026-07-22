Еще 15 километров дорог отремонтировали в Мытищах

В городском округе Мытищи выполнили программу текущего дорожного ремонта на 2026 год. В общей сложности специалисты обновили около 15 километров покрытия на региональных и муниципальных дорогах.

Работы проводили как в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», так и по местной программе.

В ходе работ по нацпроекту специалисты Мосавтодора обновили 5,6 километра дорожной одежды на двух участках региональной сети, расположенных в малых населенных пунктах и на подъездах к ним. Теперь дорога более 50 тысяч жителей и гостей округа к домам, местам притяжения и объектам инфраструктуры будет комфортнее и безопаснее.

Одним из крупнейших объектов стал участок Осташковского шоссе в деревне Пирогово. Здесь заменили свыше 2,8 километра асфальтобетонного покрытия — от остановки «Прибрежная улица» до пересечения с Пироговским шоссе.

Эта дорога входит в опорную сеть Московской области и ежедневно принимает более 20 тысяч автомобилей. Она обеспечивает подъезд к образовательным и медицинским учреждениям, спортивным объектам, домам культуры, пляжам, пристани, а также к храму Преображения Господня и церкви Матроны Московской.

Еще около 2,8 километра нового покрытия уложили на Осташковском шоссе между поселком Жостово и остановкой «Жостовский перекресток». Этот участок ведет к музею Жостовской фабрики декоративной росписи, храмам, учреждениям образования и культуры, а также популярным местам отдыха. При ремонте региональных дорог использовались современные асфальтобетонные смеси с повышенной износостойкостью, что позволит увеличить срок службы покрытия.

На муниципальной дорожной сети обновили еще 9,4 километра покрытия на девяти участках. Ремонт выполнили на Промышленном проезде в деревне Беляниново, Центральной улице в деревне Троице-Сельцо, проезде в селе Виноградово, а также на нескольких улицах Мытищ, включая Новомытищинский проспект, Стрелковую, Юбилейную, Челюскинскую, 4-ю Парковую и улицу Красный Поселок.

В округе продолжается обновление дорожной инфраструктуры. Впереди капитальный ремонт еще 14 муниципальных дорог общей протяженностью 4,7 километра.

Новое асфальтобетонное покрытие появится, в частности, на улицах Автомобилистов, Тихой, Цветочной и Шоссейной в деревне Шолохово, Славянской и Славянском переулке в деревне Большая Черная, а также на улице Дачной в деревне Фелисово и других участках.