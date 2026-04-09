Еще 12 студенческих общежитий отремонтируют в Подмосковье по народной программе

По народной программе в ближайшие два года в Подмосковье отремонтируют более 10 студенческих общежитий. Развитие образовательной инфраструктуры включено в народную программу «Единой России» и обеспечивается бюджетным финансированием.

В Волоколамске завершен ремонт общежития Красногорского колледжа. Здание 1976 года постройки площадью около двух тысяч квадратных метров организовали по квартирному типу. Теперь оно рассчитано на проживание 140 студентов.

Всего за последние три года в Московской области по народной программе отремонтировано около двадцати организаций профессионального образования, сообщила депутат Мособлдумы от «Единой России» Линара Самединова.

«В этом году планируется привести в порядок еще 12 учреждений. Параллельно с учебными корпусами капитально ремонтируют и общежития колледжей. На 2026–2027 годы такие работы проведут в Бронницах, Долгопрудном, Лобне, Сергиевом Посаде и Шатуре, а в 2027–2028 годах — в селе Ивановское Волоколамского округа, Химках, Электростали, Кашире и Серпухове», — уточнила депутат.

На данный момент завершен капремонт общежития в Волоколамске. Здесь утеплили фасад, обновили интерьер, заменили инженерные сети, вентиляцию, окна и двери, оборудовали актовый зал и зоны отдыха, обновили кухонные и бытовые помещения, закупили новую мебель и бытовую технику. Также установили насосную станцию, системы пожарной безопасности и видеонаблюдения, обеспечили беспроводной доступ к Wi‑Fi.

По словам студента второго курса Матвея Зензина, особенно его радуют отдельные комнаты на двоих.

«Я не ожидал, что будет настолько масштабная реконструкция. Прекрасная комната, прекрасная кухня, прекрасные холлы для отдыха — все очень классно! Когда живешь в комфорте, и учиться легче», — говорит молодой человек.

Заместитель министра образования Московской области Сергей Куколев, в свою очередь, напомнил, что благодаря поддержке партии в 300 образовательных учреждениях региона была обновлена материально-техническая база, в том числе учебно-производственные мастерские.

Контроль за качеством работ партия ведет вместе с «Молодой гвардией единой России» — активисты регулярно собирают отзывы студентов и проводят выездные проверки вместе с учащимися и руководством учреждений.

Напомним, итоги выполнения народной программы в сфере развития образовательной инфраструктуры «Единая Россия» вместе с правительством РФ подвели на федеральном форуме «Есть результат» в Нижнем Новгороде.

Сегодня по всей стране насчитывается около 3300 студенческих общежитий, в которых проживают почти миллион человек. За последние три года проведен капремонт более 600 из них, где проживают почти 200 тысяч студентов.

«Единая Россия» начала собирать предложения жителей регионов в новую редакцию народной программы — в ней будут закреплены задачи на следующие пять лет. Сбор инициатив граждан проходит на сайте естьрезультат.рф, а также в общественных приемных партии во всех муниципалитетах Подмосковья.