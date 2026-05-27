Грязь, бревна и рев моторов. Эндурофест собрал более 170 гонщиков под Солнечногорском

Более 170 гонщиков поучаствовали в эндурофестивале под Солнечногорском

Рев моторов, грязь, лесные трассы и десятки препятствий — в районе деревни Новое под Солнечногорском прошел масштабный эндурофестиваль. Любители экстремальной езды на мотоциклах собрались, чтобы проверить себя на сложных трассах, преодолеть препятствие через бревна, покрышки и крутые подъемы, а также устроить массовый прохват по подмосковным лесам. Фестиваль уже стал традиционным для региона и с каждым годом собирает все больше участников — от новичков до опытных спортсменов. Подробности — в материале 360.ru.

Эндуро — это отдельный класс мотоциклов, предназначенных для езды по бездорожью и пересеченной местности. На площадке под Солнечногорском для участников подготовили сразу несколько форматов соревнований: гонки по специально оборудованному стадиону и большой лесной заезд длиной 35 километров.

«Порядка 200 человек [участвует]. Такие мероприятия проходят по России регулярно — от Владивостока до Калининграда, и даже в странах СНГ», - сказал он.

Бревна, грязь и скорость

«По лесу у нас размечен отдельный сектор с кругом. Побеждает тот, кто быстрее всех проходит дистанцию», — отметил он.

Организатор Владислав Дегтев объяснил, что в «стадионной» дисциплине спортсмены соревновались на скорость прохождения круга с препятствиями.

Организаторы оборудовали трассы различными препятствиями — бревнами, покрышками, деревянными конструкциями и сложными участками с грязью и крутыми подъемами.

Семейный фестиваль для новичков и профи

Среди участников были как опытные гонщики, так и подростки. Одними из самых юных спортсменок стали сестры Валерия и Маргарита, которые занимаются эндуро уже три года.

«Очень круто. Эмоции переполняют. Я ожидала совсем другого, а когда приехала — просто офигела», — поделилась впечатлениями Валерия Шишкова.

Всего на старт вышли более 170 участников в возрасте от 14 до 45 лет. Благодаря этому фестиваль называют по-настоящему семейным.

Спортсмен и блогер Сергей Ланкара отметил, что такие мероприятия особенно важны для начинающих.

«Если новичок сразу поедет на серьезную гонку, он может просто разочароваться. А здесь можно попробовать силы среди таких же начинающих спортсменов», — подчеркнул он.

Организаторы заявили, что планируют и дальше развивать эндуродвижение не только в Подмосковье, но и по всей стране. Завершился фестиваль награждением победителей и договоренностями о новых встречах.