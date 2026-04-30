Сильный ветер со снегом обрушились на Подмосковье в конце апреля. Это привело к падению деревьев, в том числе на линии электропередачи. В результате часть региона осталась без света. К аварийным работам подключили около 350 бригад. Сейчас все последствия непогоды устранены. Губернатор Андрей Воробьев поблагодарил специалистов за труд и профессионализм.

Специалисты «Россети Московский регион» восстановили электроснабжение по всей основной сети. Сейчас продолжается отработка заявок в СНТ и коттеджных поселках. Всего к работам было подключено 1,2 тысячи специалистов «Россетей», «Мособлэнерго», «Мособлтепло», МЧС и других служб. Они задействовали 400 спецмашин и 120 передвижных электростанций. К работе подключили и бригады из соседних регионов. Больше всего от циклона пострадали Дмитров, Сергиев Посад, Клин, Солнечногорск, Раменский и другие муниципалитеты. Штабы по ликвидации последствий непогоды работали круглые сутки.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

В Дмитрове губернатор пообщался с энергетиками, которые участвовали в борьбе со стихией. Там создали усиленную группировку из 57 бригад и 200 специалистов. «Был циклон, и наша задача была – мобилизоваться, сделать все, чтобы наши жители почувствовали как можно меньше неудобств. Работы по распределительным сетям планируют завершить до конца дня. Я хочу в вашем лице поблагодарить все бригады, которых было больше 350», – сказал губернатор. Всего за двое суток в Подмосковье выпало порядка 60% месячной нормы осадков. В Дмитрове электричество отключилось в нескольких селах, деревнях и СНТ. Сейчас ситуация стабилизировалась – энергетики работают по точечным заявкам и восстанавливают нормальную схему электроснабжения.

В Подмосковье работает четкий алгоритм восстановления электроэнергии. Сначала работы ведут на высоковольтной сети, затем питание подают на котельные, ВЗУ и другие объекты ЖКХ, а также в социальные учреждения. После этого специалисты переходят к распределительным сетям, подключают улицы, СНТ, деревни и села. «Передвижными электростанциями мы страхуем водозаборы, тепловые станции, чтобы они продолжали работу. В районе аварии их было задействовано большое количество. Ну и, наша задача - каждый год повышать надежность. Все, что связано с деревьями, с заменой опор реализуем в рамках общей программы с компанией «Россети»», – добавил Воробьев.

«Россети Московский регион» реализуют в Подмосковье масштабную программу повышения надежности сетей. В прошлом году обновили более 320 опор ЛЭП, а в этом заменят еще 424. «В планах на этот год у нас расчистка расчистят восемь тысяч гектаров охранных зон ЛЭП – порядка 500 тысяч деревьев. Идем с опережением плана. Понимаем, что выполнение этих мероприятий помогает предотвратить аварийные ситуации», – сказал генеральный директор «Россети Московский регион» Александр Пятигор. Сообщить об отключениях и повреждениях энергооборудования жители могут по единому бесплатному круглосуточному телефону «Светлой линии» 8-800-220-0-220.