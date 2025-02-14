Электронные платежки за ЖКУ в Подмосковье. Как это будет работать?

В Подмосковье запустили тестовый проект перехода на электронные квитанции за ЖКУ. С согласия жителей платежки начнут отправлять на областные «Госуслуги» , они не будут дублироваться бумажной версией. О том, как принять участие в эксперименте, — в материале 360.ru.

Отметим, что отказываться от бумажных квитанций при этом не планируют: жителям будут доступны оба способа на выбор.

Будет ли переход на электронные квитанции за услуги ЖКХ обязательным

Пилотный проект по переходу на электронные квитанции запустили в Московской области. Участники эксперимента смогут полностью отказаться от бумажных платежек и начнут получать их в «цифре», через региональный портал. Все это — только добровольно и после подписания специального документа.

Если абонент передумает участвовать в проекте и захочет вернуться к привычному бумажному формату, отказаться можно в течение месяца. Такая функция тоже будет доступна на «Госуслугах» Подмосковья.

Преимущества «цифры»

Электронные квитанции дают возможность отказаться от бумажных. Эта идея зародилась во времена пандемии, когда все больше услуг стали переводить в цифровой формат.

Благодаря такой инициативе абонентам не нужно лишний раз выходить из дома, ведь оплатить коммунальные услуги можно будет в несколько кликов.

Кроме того, электронные платежки помогают избежать мошенничества, отметила заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева.

«Часто люди не живут по месту наличия своего имущества и не в состоянии забирать платежки из ящиков, они там накапливаются, образуется мусор. Это наводка для воров, чтобы знать, что в квартире никого нет. К тому же, участились случаи, когда мошенники рассылают эти квитанции», — сказала она.