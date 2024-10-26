Электронные библиотеки Подмосковья. Как оцифровка меняет доступ к знаниям

Современные библиотеки предлагают новые активности жителям Московской области. О том, какие экскурсии и другие мероприятия проводятся в регионе, рассказала директор Московской губернской универсальной библиотеки Елена Замышляйченко в интервью Юлии Минаковской на 360.ru .

Специалист рассказала, что подмосковные библиотеки задались вопросом о том, как им стать полезными для людей. Краеведение — это один из способов движения в этом направлении. Министерство культуры и туризма, курирующее библиотеки, провело множество обучений именно для сотрудников учреждений.

«В итоге у нас появился в 2014 году проект „БиблиоТур“, когда библиотека собирала людей, которые не могли себе позволить много денег потратить на централизованные экскурсии. Обращались в администрацию, она выделяла автобус, и мы возили незащищенные слои населения по Московской области, а библиотека готовила экскурсию по определенному городу», — рассказала Замышляйченко.

Постепенно библиотекари увидели, насколько это нравится людям, и перестали этого боятся. На сегодняшний день в регионе действует множество краеведческих туров, которые пользуются особой популярностью.

Кроме того, в Подмосковье активно развиваются электронные библиотеки. Среди них — Президентская электронная библиотека и Национальная электронная библиотека.

«И большее количество книг, порядка 40 тысяч, мы передали в эти электронные ресурсы. Была очень большая программа государственная, это финансировалось. Проходила большая оцифровка именно тех уникальных изданий, которые хранятся только в наших библиотеках. В этом была задействована вся Россия», — поделилась Замышляйченко.

Специалист также добавила, что оцифровка продолжается и по сей день. Сейчас библиотеки занимаются систематизацией этих электронных ресурсов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий. Она обновляется ежедневно. При помощи портала жители и гости региона могут подыскать активности на любой вкус и забронировать номер в отеле.