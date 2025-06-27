Сегодня 17:32 «Единство, поддержка и помощь». Андрей Воробьев — о задачах муниципальных депутатов в Подмосковье Андрей Воробьев рассказал о задачах муниципальных депутатов в Подмосковье 0 0 0 Подмосковье

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В Доме правительства Московской области прошел форум муниципальных депутатов, организованный «Единой Россией». Губернатор Андрей Воробьев рассказал о ключевых инициативах и лучших практиках партийной работы в преддверии сентябрьских выборов в органы местного самоуправления.

Масштабное собрание объединило депутатов всех уровней и участников специальной военной операции, вступивших в ряды «Единой России». Реализация программ «Ребята, которые сегодня присутствуют в зале, благодаря решению президента, участвуют в разных образовательных подготовительных программах, чтобы чувствовать себя уверенно и на политической ниве. В Подмосковье мы сопровождаем федеральную программу „Время героев“, запустили региональную — „Герои Подмосковья“», — отметил губернатор Андрей Воробьев.

По словам главы региона, реальная забота и действия — это ключевая составляющая успеха. Он также обратил внимание, что в последнее время страна столкнулась с серьезными вызовами — пандемией, а затем с обстоятельствами, связанными с проведением специальной операции. Воробьев подчеркнул, что важнее всего сейчас оказывать поддержку бойцам, а также их родным.

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«Девизом „Единой России“ всегда было это емкое изречение: „Пока мы едины — мы непобедимы!“ — напомнил губернатор. Он также призвал ставить на первое место то, что позволит родине победить — единство, поддержку и помощь. Особую важность в этом процессе приобретает деятельность муниципальных депутатов, которые поддерживают связь с жителями округов и контролируют реализацию проектов. «Мы обладаем большим количеством программ — будь то водоотведение, электроснабжение или благоустройство парка. У нас во всех городах Московской области, в региональном парламенте обсуждается все самое острое, что принципиально важно для любого человека, для любой семьи. И необходимо, чтобы каждый представитель депутатского корпуса четко понимал логику действия исполнительной, федеральной и региональной власти», — заявил Андрей Воробьев. Он выразил надежду на то, что форум, в частности, направлен на достижение полного взаимопонимания. Проекты «Единой России» Секретарь генерального совета «Единой России» и первый заместитель председателя Совета Федерации Владимир Якушев отметил вклад Московской области в поддержку новых регионов страны, а также рассказал о проектах, которые в последнее время реализовала партия.

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«Было восстановлено 2,5 тысячи объектов капитального строительства. И здесь, помимо федеральных денег и федеральных программ, работают программы областные. Как регион-шеф Московская область вкладывает достаточно серьезные ресурсы в наши исторические территории», — пояснил Якушев. Он также напомнил, что «Единая Россия» единственная партия, которая проводит предварительное голосование, а также обратил внимание на обновление депутатского корпуса на 80% в прошлом году.

«Поэтому мы сегодня имеем полное право претендовать на звание народной партии, поскольку представляем все свои населения», — резюмировал Якушев. Участие бойцов СВО в работе партии В Московской области сейчас 974 муниципальных депутата фракций «Единая Россия». В последнее время в их ряды вступают вернувшиеся с передовой участники специальной операции. Победителями предварительного голосования в этом году стали 18 героев.

«Надеюсь, что все они по итогам сентябрьских выборов войдут в состав новых Советов депутатов. Мы окажем им необходимую поддержку», — подчеркнул председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов.

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Он напомнил, что в регионе сейчас действует программа «Герои Подмосковья», а также Высшая партийная школа и школа наставничества. Совместная работа направлена на повышение темпов развития округов вне зависимости от их расположения и численности населения. Патриотическая работа «Еще одна тема форума — Народная программа. В 2021 году в ходе избирательной кампании мы собрали сотни тысяч наказов. Этот „живой документ“ постоянно дополняется. С тех пор принято в работу еще 45 тысяч обращений, около половины из них уже решили», — рассказал Брынцалов. По его словам, в Год Защитника Отечества необходимо установить стандарты патриотической работы, чтобы связь героев прошлого и современности сохранялась. В этих целях была запущена программа «Успех V единстве поколений». «Проведено порядка пяти тысяч мероприятий, в том числе лекции и уроки мужества, приуроченные к памятным датам», — заключил председатель Московской областной думы.