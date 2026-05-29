«Единая Россия» завершает регистрацию избирателей на предварительное голосование

В Московской области идет пятый день предварительного голосования «Единой России». Сегодня, 29 мая, завершается регистрация избирателей, само же голосование продлится до 31 мая. На данный момент в Подмосковье зарегистрировались около 750 тысяч человек, сообщил секретарь подмосковного отделения «Единой России», спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов. «Жители Подмосковья снова показали, что им небезразлично будущее региона. Проголосовали уже 509 тысяч человек. Самые активные — жители Балашихи, Люберец, Одинцово и Подольска. Приглашаю всех принять участие в голосовании и напрямую повлиять на то, кто представит партию на выборах в Госдуму, Мособлдуму и муниципальные советы», — сказал Игорь Брынцалов.

Всего в Московской области на предварительное голосование заявилось 907 кандидатов, это люди разных возрастов и профессий — учителя, врачи, работники промышленных предприятий, представители бизнеса. Среди них — 67 участников спецоперации. Для них предусмотрены особые условия: они получат дополнительно 25% к тому количеству голосов, которые наберут в ходе голосования.

Президент России Владимир Путин не раз подчеркивал, что герои СВО должны стать новой политической элитой России: «Это люди, которые ради Родины идут на все, — из них нужно формировать будущий управленческий корпус». Представитель оргкомитета по проведению предварительного голосования, председатель Ассоциации ветеранов СВО Подмосковья, замминистра инвестиций, промышленности и науки Московской области Кирилл Лосунчуков считает, что приход ветеранов спецоперации в политику — закономерный и важный этап. «Многие бойцы, прошедшие через испытания СВО, стали депутатами региональных парламентов, городских и районных советов. Теперь этот успешный опыт масштабируется и на федеральный уровень. Государственная Дума принимает законы, определяющие жизнь всей страны, включая вопросы социальной защиты, обороны и национальной безопасности. Поэтому важно, чтобы эти решения принимались людьми, которые понимают их цену на собственном опыте», — сказал Кирилл Лосунчуков. По его словам, те, кто прошел через боевые действия, доказали свою преданность Родине и умеют брать на себя ответственность. Они знают, что такое настоящая командная работа и как достигать целей, несмотря на внешние обстоятельства. Теперь герои готовы применить свой уникальный опыт в мирной жизни.

Один из таких людей — ветеран СВО, кандидат предварительного голосования Павел Коломацкий. По его словам, инициативу президента участники спецоперации воспринимают как доверие и новую задачу — многие из них уже работают на благо региона.

«Я как участник СВО и финалист региональной кадровой программы „Герои Подмосковья“ с уверенностью могу сказать, что мы не боимся ответственности и готовы применять полученные знания на государственной и муниципальной службе, поддерживать своих товарищей, которые после ранений возвращаются в мирную жизнь, их семьи, работать на результат», — сказал Павел Коломацкий. «Единая Россия» — единственная политическая партия в стране, которая на всех уровнях выборов проводит предварительный отбор кандидатов в депутаты путем открытого всенародного голосования и предоставляет право сформировать список кандидатов самим избирателям. В сентябре в Подмосковье пройдут выборы в Госдуму и Мособлдуму.