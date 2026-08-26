«Единая Россия» утвердила новую народную программу в Московской области

С этим документом партия идет на выборы в Мособлдуму — они пройдут в сентябре.

На партийной конференции подмосковная «Единая Россия» утвердила план развития региона на ближайшие пять лет. В числе главных задач в новой народной программе, сформированной по наказам жителей, обозначены: комфорт городской среды и безопасность, забота о старшем поколении, поддержка семей с детьми, а также участников СВО и их близких.

Секретарь регионального отделения «Единой России» Игорь Брынцалов отметил, что подмосковная народная программа — важная составляющая большого плана развития России.

«На съезде, который прошел на днях, Владимир Путин вновь обозначил, что опирается в своих решениях на „Единую Россию“. В этом смысле на нашей партии лежит двойная ответственность — перед людьми и главой государства за те обязательства, которые мы на себя берем. И у нас есть уверенность в том, что мы их реализуем. Так, как реализовали народную программу, принятую пять лет назад. Народная программа — это программа социальных приоритетов и защиты людей. Программа победы и развития», — подчеркнул Брынцалов. Жители Московской области внесли в новую народную программу 921 тысячу инициатив.

Особое внимание в программе уделено обустройству дворов, капитальному ремонту жилых домов и контролю за работой управляющих компаний. Что касается благоустройства общественных пространств, сейчас в наказах — 115 крупных парков и скверов.

Фото: пресс-служба подмосковного отделения "Единой России"

Следующая тема, которая волнует людей, — ЖКХ. Работа по первоочередным объектам — а их свыше 550 — планируется в 30 округах региона. На третьем месте по наказам — ремонт дорог и развитие транспортной системы. «Всегда в фокусе — здравоохранение. Жители предлагают провести ремонт более 70 поликлиник и построить свыше 20 новых объектов здравоохранения, уделить внимание детской медицине, усилить действующие поликлиники узкими специалистами», — сообщил Брынцалов. В программе нашли отражение наказы по строительству свыше сотни детских садов и новых школ в разных городах Подмосковья. Отдельный раздел посвящен героям спецоперации. «Из ключевых задач, которые мы ставим перед собой на ближайшее время, это расширение трудовых, социальных и других гарантий ветеранов боевых действий, членов их семей», — отметил секретарь подмосковного отделения «Единой России».

Кроме того, в программе сформулированы задачи в сфере экологии, спорта, культуры, технологий и цифровизации — всего 15 ключевых направлений.

Фото: пресс-служба подмосковного отделения "Единой России"