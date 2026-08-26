«Единая Россия» утвердила новую народную программу в Московской области
С этим документом партия идет на выборы в Мособлдуму — они пройдут в сентябре.
На партийной конференции подмосковная «Единая Россия» утвердила план развития региона на ближайшие пять лет. В числе главных задач в новой народной программе, сформированной по наказам жителей, обозначены: комфорт городской среды и безопасность, забота о старшем поколении, поддержка семей с детьми, а также участников СВО и их близких.
Секретарь регионального отделения «Единой России» Игорь Брынцалов отметил, что подмосковная народная программа — важная составляющая большого плана развития России.
«На съезде, который прошел на днях, Владимир Путин вновь обозначил, что опирается в своих решениях на „Единую Россию“. В этом смысле на нашей партии лежит двойная ответственность — перед людьми и главой государства за те обязательства, которые мы на себя берем. И у нас есть уверенность в том, что мы их реализуем. Так, как реализовали народную программу, принятую пять лет назад. Народная программа — это программа социальных приоритетов и защиты людей. Программа победы и развития», — подчеркнул Брынцалов.
Жители Московской области внесли в новую народную программу 921 тысячу инициатив.
Особое внимание в программе уделено обустройству дворов, капитальному ремонту жилых домов и контролю за работой управляющих компаний. Что касается благоустройства общественных пространств, сейчас в наказах — 115 крупных парков и скверов.
Следующая тема, которая волнует людей, — ЖКХ. Работа по первоочередным объектам — а их свыше 550 — планируется в 30 округах региона. На третьем месте по наказам — ремонт дорог и развитие транспортной системы.
«Всегда в фокусе — здравоохранение. Жители предлагают провести ремонт более 70 поликлиник и построить свыше 20 новых объектов здравоохранения, уделить внимание детской медицине, усилить действующие поликлиники узкими специалистами», — сообщил Брынцалов.
В программе нашли отражение наказы по строительству свыше сотни детских садов и новых школ в разных городах Подмосковья. Отдельный раздел посвящен героям спецоперации.
«Из ключевых задач, которые мы ставим перед собой на ближайшее время, это расширение трудовых, социальных и других гарантий ветеранов боевых действий, членов их семей», — отметил секретарь подмосковного отделения «Единой России».
Кроме того, в программе сформулированы задачи в сфере экологии, спорта, культуры, технологий и цифровизации — всего 15 ключевых направлений.
«Но все это невозможно без развития экономики и поддержки бизнеса, — подчеркнул Брынцалов. — Строительство новых индустриальных парков и промышленных кластеров позволит создать почти 500 тысяч новых рабочих мест».
Народная программа — стратегический документ «Единой России» и ее уникальное преимущество перед другими партиями. Это дорожная карта развития страны и регионов, сформированная на основе миллионов наказов жителей и национальных приоритетов, обозначенных лидером партии — президентом Владимиром Путиным. Ежегодно на ее реализацию выделяется финансирование из бюджетов всех уровней. В Московской области народная программа, с которой партия победила на выборах в Госдуму и Мособлдуму в 2021 году, выполнена практически на 100%.
Осенью 2026 года в Московской области пройдут выборы в Государственную думу и региональный парламент. Кандидаты от партии «Единая Россия», среди которых много новых лиц, были определены жителями в ходе предварительного голосования в конце мая. Общерегиональную часть списка на обоих уровнях выборов возглавил губернатор Андрей Воробьев.