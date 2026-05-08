«Единая Россия» проведет праздничные мероприятия ко Дю Победы в Подмосковье

В канун Дня Победы «Единая Россия» и «Ночные волки» организовали мотопробег в Химках. В Ступине на военно-историческом фестивале «Огненная дуга» прошла реконструкция сражений с участием техники. А в Серпухове при поддержке партии состоялся юбилейный (десятый) патриотический флешмоб «Синий платочек», который в очередной раз напомнил о роли советских женщин в приближении Великой Победы.

Сейчас в Московской области проживают 291 ветеран Великой Отечественной войны и более 400 жителей блокадного Ленинграда. Сохранять память о них помогает проект «Парта Героя»: так, в Орехово-Зуевском лицее одну из парт посвятили легендарному снайперу Александре Семеновне Алешиной. В свои 102 года ветеран лично пришла на открытие и пообщалась со школьниками. «Многие наши ветераны, несмотря на преклонный возраст, уделяют время патриотическому воспитанию молодежи, понимая, насколько это важно для страны, для будущего. Наши деды и прадеды умели держать строй, не отступать перед трудностями и бороться до конца, до Победы», — отметил секретарь подмосковного отделения «Единой России», спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов. Накануне 9 Мая он принял участие в возложении цветов к мемориалу «Вечная память павшим воинам 1941–1945» на Братском кладбище в Балашихе. И выразил слова благодарности ветеранам, которые в годы Великой Отечественной войны «отстояли свободу Родины и подарили нам мирное небо». Игорь Брынцалов напомнил, что в Московской области уже 44 города имеют статус городов воинской доблести.

«Для всех жителей страны День Победы — главный праздник, который объединяет нас чувством гордости, благодарности и памяти о подвиге поколения победителей», — добавил Брынцалов. В преддверии главного и любимого всеми праздника по всему региону проходит большое количество памятных мероприятий. Одно из них — мотопробег по знаковым местам Химок, организованный «Единой Россией» и мотоклубом «Ночные волки». Маршрут прошел через ключевые мемориалы Химок: монумент «Противотанковые ежи» — мемориал «Ла‑7» — сквер имени Марии Рубцовой — обелиск «Отстоявшим Отчизну». Колонна мотоциклистов, украшенная флагами и георгиевскими лентами, проследовала по маршруту под патриотические песни. На остановках участники возлагали цветы и вспоминали героев войны. Президент Химкинского отделения мотоклуба «Ночные волки», командир интербригады «Пятнашка» Андрей Мищенко напомнил, что в годы войны более 25 тысяч химчан сражались на фронтах, 18 из них удостоены высшего звания — Героя Советского Союза. «Мы сейчас делаем ту работу, которую в свое время делали наши деды. И они с нами — в незримом строю. На нас лежит огромная ответственность — не подвести их память. Я уверен, вместе мы одержим скорейшую победу», — подчеркнул Андрей Мищенко.

В Ступине 20-й военно-исторический фестиваль «Огненная дуга» собрал около 200 реконструкторов и историческую технику. Участники воссоздали атмосферу военного времени с использованием обмундирования, вооружения и техники тех лет. Патриотический флешмоб «Синий платочек» в Серпухове прошел уже в десятый раз. По традиции у подножия Соборной горы под мелодию, ставшую одним из символов Дня Победы, вальс станцевали 250 пар. Идея акции принадлежит бывшей узнице концлагерей Руфине Ниловне Киселкиной — она приходит на фестиваль каждый год. «Для меня это очень личная история, ведь я сама была малолетней узницей и провела в неволе два года. Поэтому эта тема мне особенно близка», — поделилась Руфина Ниловна. Участницы флешмоба Станислава и Злата рассказали, что долго готовились к выступлению. «Репетировали два раза в неделю вместе с хореографом — и здесь, и в военном училище. Для нас участие в такой акции — это прежде всего возможность почтить память предков и тех, кто погиб ради нашей жизни. Конечно, перед выступлением есть волнение, но вместе с ним и большая радость от того, что мы можем принять участие в этом важном деле», — рассказала Станислава.

Ежегодно «Единая Россия» проводит сотни патриотических мероприятий ко Дню Победы. В этом году 9 Мая все желающие могут присоединиться к флешмобу «Вальс Победы», организованному «Молодой Гвардией Единой России» в разных городах Подмосковья. Волонтеры и активисты партии организуют раздачу георгиевских лент, а в ходе акции «Окна Победы» жители региона украсят окна домов праздничной символикой. Церемонии возложения цветов пройдут у мемориалов во всех муниципалитетах Подмосковья.