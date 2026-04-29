«Единая Россия» продлила регистрацию на предварительное голосование до 14 мая
Партия «Единая Россия» приняла решение продлить сроки регистрации участников предварительного голосования до 14 мая. В Московской области интерес к предварительному отбору остается высоким: заявки подали уже 845 человек
Изначально завершение кампании планировалось на конец апреля.
Конкурс превысил девять человек на место. От оргкомитетов в ряде регионов поступила информация о том, что поток желающих участвовать в процедуре не спадает. Поэтому мы решили продлить сроки и дать большему количеству желающих возможность попробовать себя в политике и стать частью команды «Единой России».
Владимир Якушев
секретарь Генерального совета «Единой России»
Председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов уточнил, что лишь около пятой части участников — действующие депутаты, тогда как значительная доля кандидатов пробует свои силы впервые.
«Что касается нашей особой категории — участников СВО, то подали документы 55 человек. В их числе первая женщина на СВО, награжденная президентом Звездой Героя, Людмила Болилая», — пояснил Игорь Брынцалов.
В регионе кампания по выборам в Государственную думу пройдет одновременно с выборами в Мособлдуму, однако сама процедура предварительного голосования изменилась. Если ранее она проходила в смешанном формате с возможностью голосования как онлайн, так и на участках с бумажными бюллетенями, то в этом году процесс полностью перевели в цифровой формат.
Интерес к голосованию проявляют не только кандидаты, но и избиратели: по данным регионального отделения партии, уже зарегистрировались более 410 тысяч жителей Подмосковья. Для сравнения, в 2021 году участие в голосовании онлайн приняли около 237 тысяч человек, что говорит о заметном росте вовлеченности.
Параллельно в области продолжается отчетная кампания действующих депутатов и партийных представителей по реализации Народной программы.
В регионе она выполнена на 98%. В этом смысле партии есть чем отчитаться перед избирателями, есть конкретные результаты работы. Параллельно мы начали сбор предложений жителей в новую народную программу. В ней будут зафиксированы задачи на следующие пять лет.
Игорь Брынцалов
Предварительное голосование остается ключевым этапом отбора кандидатов от партии на всех уровнях. Именно по его итогам сформируют список участников избирательной кампании в Государственную думу и региональный парламент.
Онлайн-голосование пройдет с 25 по 31 мая. Зарегистрироваться в качестве избирателя можно до 29 мая по ссылке.