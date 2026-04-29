«Единая Россия» продлила регистрацию на предварительное голосование до 14 мая

Партия «Единая Россия» приняла решение продлить сроки регистрации участников предварительного голосования до 14 мая. В Московской области интерес к предварительному отбору остается высоким: заявки подали уже 845 человек

Конкурс превысил девять человек на место. От оргкомитетов в ряде регионов поступила информация о том, что поток желающих участвовать в процедуре не спадает. Поэтому мы решили продлить сроки и дать большему количеству желающих возможность попробовать себя в политике и стать частью команды «Единой России».

Председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов уточнил, что лишь около пятой части участников — действующие депутаты, тогда как значительная доля кандидатов пробует свои силы впервые.

«Что касается нашей особой категории — участников СВО, то подали документы 55 человек. В их числе первая женщина на СВО, награжденная президентом Звездой Героя, Людмила Болилая», — пояснил Игорь Брынцалов.

В регионе кампания по выборам в Государственную думу пройдет одновременно с выборами в Мособлдуму, однако сама процедура предварительного голосования изменилась. Если ранее она проходила в смешанном формате с возможностью голосования как онлайн, так и на участках с бумажными бюллетенями, то в этом году процесс полностью перевели в цифровой формат.

Интерес к голосованию проявляют не только кандидаты, но и избиратели: по данным регионального отделения партии, уже зарегистрировались более 410 тысяч жителей Подмосковья. Для сравнения, в 2021 году участие в голосовании онлайн приняли около 237 тысяч человек, что говорит о заметном росте вовлеченности.

Параллельно в области продолжается отчетная кампания действующих депутатов и партийных представителей по реализации Народной программы.