Единая Россия приняла участие в общеобластном субботнике в Подмосковье

Депутаты, молодогвардейцы, волонтеры, семьи участников спецоперации, школьные группы, трудовые коллективы — общеобластной субботник объединил десятки тысяч жителей Подмосковья. Настроение в течение дня создавали вокальные коллективы, для детей были организованы мастер-классы, работала полевая кухня.

В Балашихе свыше 18 тысяч горожан вышли на улицы, чтобы привести в порядок город после зимы. Субботник прошел на более чем 200 локациях: лесных и парковых зонах, во дворах и на детских площадках, территориях соцучреждений. Центральной площадкой стал Вишняковский лесопарк.

Секретарь регионального отделения «Единой России»» спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов, который также принял участие в уборке, напомнил, что по инициативе жителей парк вошел в народную программу партии — сейчас там ведутся работы по благоустройству.

«Мы каждый год стараемся проводить уборку на территориях, которые имеют смысловую нагрузку, и в будущем становятся центрами притяжения. От традиции не отступили и в этом году в качестве центральной площадки выбрали Вишняковский лесопарк. Все работы по его благоустройству панируем завершить уже в этом году», — сообщил Игорь Брынцалов.

Учитель физкультуры Земской гимназии Дарья Сныткина рассказала, что пришла на субботник со своим шестым классом.

«Переживали, что будет погода плохая, но она оказалась солнечной, теплой. Кто-то даже тренировку пропустил, но главное поддержали такое правильное дело», — поделилась настроем Дарья.