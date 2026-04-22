«Единая Россия» примет участие в общеобластном субботнике в Подмосковье

В Московской области 25 апреля пройдет традиционный общеобластной субботник. Партийцы, молодогвардейцы, юнармейцы и жители Московской области будут наводить порядок на улицах, территориях социальных объектов, в зонах отдыха, по берегам водоемов и в других общественных местах.

Депутат Госдумы от «Единой России», координатор партийного проекта «Чистая страна» сообщил, что для участников субботника готовят полевую кухню с горячим чаем и организуют выдачу инвентаря — граблей, мешков и перчаток.

«Партия ежегодно включается в эту акцию. Приводим в порядок памятные места, скверы, парки региона. В прошлом году по проекту «Сад памяти» было высажено свыше 1200 деревьев. В этом году работа будет вестись на более чем 600 площадках. Чтобы работалось веселее, на крупных площадках предусмотрена развлекательная программа», — рассказал депутат.

В Балашихе приведут в порядок десятки локаций: лесные массивы, парковые зоны, набережные, детские площадки, дворы и территории у культурных объектов. Центральная площадка — Вишняковский лесопарк.

В Щелкове партийный субботник пройдет на территории Чкаловских озер. Среди его участников — жители, активисты партии и представители общественных организаций. Место знаковое: после комплексного благоустройства набережной по Народной программе «Единой России» Чкаловские озера стали главной точкой притяжения для щелковцев.

Партийцы из Мытищ проведут субботники на 30 локациях округа, включая набережную Яузы. Здесь по Народной программе благоустроили левый и правый берега, природные острова, пирсы, пешеходные дорожки и зеленые зоны. В уборке примет участие олимпийский чемпион, председатель регионального совета сторонников «Единой России», участник предварительного голосования партии Александр Легков.

Ранее партийцы и неравнодушные жители привели в порядок сотни объектов воинской славы по всей области. Только в Балашихе убрали после зимы более 40 территорий, уделив особое внимание памятникам Великой Отечественной войны.

Подмосковная «Единая Россия» ежегодно проводит весенние субботники. В прошлом году в них приняли участие тысячи жителей региона.