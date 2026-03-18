«Единая Россия» предложила ограничить продажу топлива подросткам в Подмосковье

Единая Россия» предложила ограничить продажу топлива несовершеннолетним в Подмосковье. Как показывает опыт других регионов, в результате этой меры число ДТП с участием детей сокращается на треть.

Инициатива озвучена на круглом столе, организованном фракцией «Единая Россия» в Мособлдуме. Депутаты, представители регионального правительства, эксперты и общественники обсудили меры по ужесточению контроля за ездой несовершеннолетних на питбайках (спортивных мотоциклах).

Главная цель — предотвратить аварийность на дорогах и защитить детей. Статистика ГИБДД фиксирует тревожную динамику по ДТП с участием спортивной мототехники, включая питбайки и квадроциклы. За последние три года их число увеличилось в четыре раза.

Питбайки с двигателем классифицируются как спортивный инвентарь. Их использование разрешено только на специальных спортивных трассах и треках. Однако это не останавливает подростков и их родителей: продажи питбайков растут, а вместе с тем и травмы, ведущие к тяжелой инвалидности. Усугубляет ситуацию и неприспособленность этой техники к дорожным условиям: у нее нет фар, габаритов, поворотников и звукового сигнала.