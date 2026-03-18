«Единая Россия» предложила ограничить продажу топлива подросткам в Подмосковье
Единая Россия» предложила ограничить продажу топлива несовершеннолетним в Подмосковье. Как показывает опыт других регионов, в результате этой меры число ДТП с участием детей сокращается на треть.
Инициатива озвучена на круглом столе, организованном фракцией «Единая Россия» в Мособлдуме. Депутаты, представители регионального правительства, эксперты и общественники обсудили меры по ужесточению контроля за ездой несовершеннолетних на питбайках (спортивных мотоциклах).
Главная цель — предотвратить аварийность на дорогах и защитить детей. Статистика ГИБДД фиксирует тревожную динамику по ДТП с участием спортивной мототехники, включая питбайки и квадроциклы. За последние три года их число увеличилось в четыре раза.
Питбайки с двигателем классифицируются как спортивный инвентарь. Их использование разрешено только на специальных спортивных трассах и треках. Однако это не останавливает подростков и их родителей: продажи питбайков растут, а вместе с тем и травмы, ведущие к тяжелой инвалидности. Усугубляет ситуацию и неприспособленность этой техники к дорожным условиям: у нее нет фар, габаритов, поворотников и звукового сигнала.
Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова поддержала меры по ограничению продажи топлива детям. В числе аргументов она назвала также участившиеся случаи поджогов несовершеннолетними и вовлечение их в преступную деятельность.
«Только за этот год у нас произошло четыре террористических акта с участием подростков. В феврале 13-летний школьник поджег две бензоколонки в Электростали — он вступил в переписку с неизвестными, и его заставили это сделать. В марте подросток под влиянием неизвестных лиц в фойе банка облил банкомат горючей жидкостью, поджег его. Подросток задержан, установлено, что жидкость он купил на заправке. Дети поджигают, получают тяжелые сроки и уголовное преследование. Мы должны спасти их от этого», — сказала Ксения Мишонова.
Как сообщил зампред Мособлдумы Олег Рожнов, подготовка законопроекта об ограничении продажи топлива детям находится в завершающей стадии. На рассмотрение Мособлдумы «Единая Россия» внесет его уже в апреле.
Кроме того, в ближайшее время фракция «Единой России» в Мособлдуме направит обращение в Госдуму с просьбой ускорить принятие федерального закона по ограничению использования питбайков детьми.
Он предполагает, что продажа таких транспортных средств будет разрешена, только если несовершеннолетний прошел обучение в мотошколе. Документом также устанавливается запрет на выезд на питбайках на дороги общего пользования. Их использование должно быть разрешено только на специальных, отведенных для этого местах.