«Единая Россия» поздравила жителей Московской области с Днем Победы

«Единая Россия» поздравила жителей Подмосковья с Днем Победы. В партии напомнили, что в этот день жители традиционно вспоминают подвиг дедов и прадедов, отстоявших свободу и независимость страны.

«Сколько бы лет ни прошло, 9 Мая останется для нашей страны главным днем в году. В нем навсегда соединились радость и боль, гордость и скорбь», — сказал в своем поздравлении председатель Мособлдумы, секретарь регионального отделения «Единой России» Игорь Брынцалов.

Он отметил, что в России нет семьи, которую обошла бы стороной Великая Отечественная война. В каждой есть свой герой, свои письма с фронта и фотографии, которые бережно достают из альбома, чтобы показать детям.

«Сегодня бойцы специальной военной операции с честью продолжают ратные традиции своих предков. Так же мужественно и самоотверженно они защищают родную землю, которая их вырастила. Мы гордимся нашими защитниками. И делаем все необходимое, чтобы они чувствовали надежный тыл и искреннюю заботу, а их семьи ни в чем не знали нужды», — добавил Брынцалов.