«Единая Россия» поздравила жителей Московской области с Днем Победы
«Единая Россия» поздравила жителей Подмосковья с Днем Победы. В партии напомнили, что в этот день жители традиционно вспоминают подвиг дедов и прадедов, отстоявших свободу и независимость страны.
«Сколько бы лет ни прошло, 9 Мая останется для нашей страны главным днем в году. В нем навсегда соединились радость и боль, гордость и скорбь», — сказал в своем поздравлении председатель Мособлдумы, секретарь регионального отделения «Единой России» Игорь Брынцалов.
Он отметил, что в России нет семьи, которую обошла бы стороной Великая Отечественная война. В каждой есть свой герой, свои письма с фронта и фотографии, которые бережно достают из альбома, чтобы показать детям.
«Сегодня бойцы специальной военной операции с честью продолжают ратные традиции своих предков. Так же мужественно и самоотверженно они защищают родную землю, которая их вырастила. Мы гордимся нашими защитниками. И делаем все необходимое, чтобы они чувствовали надежный тыл и искреннюю заботу, а их семьи ни в чем не знали нужды», — добавил Брынцалов.
Он пожелал ветеранам, их родным и близким крепкого здоровья, благополучия и мирного неба над головой.
«Низкий земной поклон всем, кто ковал Победу! А нашим парням на передовой — скорейшего возвращения домой. Светлая память павшим героям. Вечная слава живым. С Днем Великой Победы!» — сказал он.
«Единая Россия» подготовила масштабную программу празднования Дня Победы в Подмосковье. В регионе проходят мероприятия с участием представителей партии и «Молодой Гвардии». Особое внимание уделяют ветеранам, участникам СВО и их семьям. В округах проходят автопробеги, уроки мужества, возложения цветов, встречи с героями.
Так, в Ступине в преддверии 9 Мая организовали военно-исторический фестиваль «Огненная дуга». А в Серпухове в десятый раз состоялась акция «Синий платочек». В поселке Шатурторф у памятника Неизвестному Солдату впервые торжественно зажгли Вечный огонь. Флешмоб «Вальс Победы», организованный в разных городах региона «Молодой Гвардией Единой России», объединил тысячи жителей Подмосковья.