«Единая Россия» подвела итоги выполнения народной программы в Ленинском, Котельниках и Люберцах

Почти все наказы жителей, собранные в 2021 году, выполнены.

За пять лет в Ленинском, Люберцах и Котельниках построили 25 школ, 37 детских садов, обновили десятки общественных пространств и медицинских объектов. Такие данные озвучили на форуме в Видном, где представители «Единой России» отчитались перед жителями об итогах выполнения народной программы. В Ленинском округе за пять лет ввели 11 школ и 22 детских сада, открыли новые поликлиники в ЖК «Пригород Лесное» и деревне Сапроново, а также отделение детской хирургии. Сегодня медицинскую помощь в округе получают порядка 850 тысяч жителей.

Обновили и общественные пространства: скверы, набережные прудов, парки. Глава Ленинского округа, секретарь местного отделения «Единой России» Станислав Каторов рассказал, что жители сейчас просят также благоустроить лесопарк «Развилка».

«Этот парк — федеральная собственность, он находится в ведении Гослесофонда. Но у нас с правительством Московской области есть возможность включать такие локации в народную программу и обеспечивать финансирование. По такому же принципу мы сейчас благоустраиваем самый большой в Московской области Коробовский лесопарк, который объединяет целых пять больших микрорайонов», — пояснил Станислав Каторов.

Фото: пресс-служба администрации г.о. Ленинский

В Люберцах за пять лет построили 12 школ и 13 детских садов, открыли новую поликлинику, до конца этого года планируется ввод еще двух, после капремонта откроются Ухтомская больница и детский стационар Московского областного центра охраны материнства и детства.

Также благоустроили 20 парков и скверов, сейчас продолжаются работы по реконструкции Летнего парка в Малаховке и развитию лесопарка «Лесная опушка». Председатель Совета депутатов Люберец, депутат от «Единой России» Петр Ульянов сообщил, что в округе продолжается сбор наказов в новую народную программу: только по вопросам благоустройства дворов, подъездов, народных троп, освещения от жителей поступило более трех тысяч инициатив. Не менее масштабно идет работа по наказам в Котельниках: за последние пять лет здесь ввели в строй две современные школы и два детских сада. Продолжается строительство воспитательно-образовательного комплекса в микрорайоне Опытное Поле, который объединит школу на 2100 мест и детский сад на 350 мест. В округе также открыли новую поликлинику.

«Поликлиника современная, светлая, просторная, много врачей и практически нет очередей. Можно быстро попасть к дежурному врачу, терапевту или стоматологу, записаться через администраторов, получить лекарства сразу после приема. И что важно, особенно для пожилых: поликлиника рядом с домом», — поделилась жительница Котельников Галина Картошкина.

Кроме поликлиники, открылись женская консультация и филиал Центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями. Также в округе продолжается переселение жителей из старого жилого фонда, ремонт муниципальных дорог и строительство новых подъездных путей к социальным объектам. «В Котельниках было собрано около двух тысяч наказов — и практически все выполнены. Для жителей важно видеть, что их предложения услышаны и доведены до результата», — отметила руководитель фракции «Единая Россия» в городском совете депутатов Рания Ибрагимова. Подводя итоги форума, депутат Госдумы Роман Терюшков акцентировал внимание на долгосрочной перспективе народной программы.

«Когда мы закладываем в народную программу пункты о поддержке семей, развитии образования и здравоохранения, то рассчитываем на горизонт десять, пятнадцать, двадцать лет вперед. Народная программа „Единой России“ — это не про будущие выборы, это про будущие поколения. Россия должна оставаться великой и суверенной державой, где каждый человек защищен социальными гарантиями. Именно так ставит задачу наш президент Владимир Путин», — подчеркнул Роман Терюшков.

Сегодня «Единая Россия» на основе инициатив жителей формирует новую народную программу. Документ закрепит задачи по развитию регионов на следующие пять лет. С ним партия примет участие в выборах в Государственную думу и Московскую областную думу, которые состоятся в сентябре. На данный момент в Подмосковье собрано свыше 33 тысяч наказов. Направить свои инициативы в новую народную программу «Единой России» можно в электронном виде: на сайте естьрезультат.рф, в общественных приемных партии в любом муниципалитете региона, а также по телефону горячей линии 8-800-200-89-50.