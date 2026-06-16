Сегодня 16:57 «Единая Россия» Подмосковья направила в народную программу более 150 тысяч наказов 0 0 0 Подмосковье

Благоустройство

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«Единая Россия»

«Единая Россия» в Московской области собрала уже более 150 тысяч наказов жителей в новую народную программу. Региональное отделение партии передало их в Центральный исполнительный комитет.

Сбор наказов продолжается и проходит в общественных приемных партии во всех муниципалитетах Подмосковья, по бесплатному номеру горячей линии +7 (800) 200-89-50, а также на официальном сайте естьрезультат.рф. Кроме этого, для удобства жителей «Единая Россия» использовала новый формат сбора предложений: в общественных местах по всему региону работали мобильные пункты, где можно было озвучить свою инициативу. Руководитель «Молодой Гвардии Единой России» в Московской области Диана Алумянц, которая вместе с волонтерами доставила в Центральный исполнительный комитет первую партию наказов из Подмосковья, рассказала, что молодогвардейцы собирали их в том числе с помощью интерактивных форматов — например, деловой игры «Город пЕРемен».

«Ребята моделировали город будущего — каким они хотят видеть его через пять лет. Подмосковные города динамично меняются, поэтому интересные идеи мы включали в народную программу. Сегодня мы отправили первую партию наказов от жителей Подмосковья в Центральный исполнительный комитет „Единой России“. Надеемся, что эти предложения, в том числе и от молодежи, войдут в новую программу партии», — отметила Диана Алумянц. Собирать наказы помогал и символ партии — белый медведь. Он проехал по маршруту «Народной почты» через семь муниципалитетов Подмосковья: Щелково, Фрязино, Звездный городок, Лосино-Петровский, Черноголовку, Раменский и Богородский округа. Жители передавали инициативы по благоустройству парков, обновлению ЖКХ, ремонту дорог и социальных объектов. Маршрут завершился в региональной общественной приемной «Единой России» в Реутове, куда мишка доставил все предложения. Александр Зарубин, чемпион мира по единоборствам и победитель предварительного голосования «Единой России», отметил, что за каждым наказом — голос жителей: на новую детскую либо спортивную площадку или отремонтированный мост, построенный фельдшерский пункт.

«Собранные в регионе наказы охватывают практически все сферы жизни. Лидер по количеству обращений — благоустройство, набравшее 36%: люди ждут обновления общественных зон, скверов и дворов. Для нас очень важно, что жители активно включились в процесс. Сбор наказов продлится еще полтора месяца, сейчас главное — собрать все инициативы и включить их в новую народную программу», — подчеркнул Александр Зарубин. Партия продолжает собирать инициативы граждан, которые определят задачи на следующие пять лет. В Московской области народная программа, с которой партия победила на выборах в Госдуму и Мособлдуму в 2021 году, выполнена уже на 98% — в нее вошли около 780 тысяч наказов жителей региона.