«Единая Россия» подала в избирком документы на выдвижение кандидатов в Мособлдуму

Избирательная кампания в Подмосковье переходит в активную фазу. «Единая Россия» подала в Мособлизбирком документы на выдвижение «списочной» части кандидатов на выборы в региональный парламент. Это 80 человек, которых выбрали жители Подмосковья в ходе предварительного голосования в конце мая. Еще 25 кандидатов будут баллотироваться по одномандатным округам.

«Сейчас они собирают наказы в новую Народную программу партии. В ходе встреч на предприятиях, обращений в приемные партии собрано уже свыше 200 тысяч инициатив. По итогам мы сформируем программу, в которой обозначим приоритеты работы в экономике, социальной политике и городском хозяйстве», — сказал Игорь Брынцалов.

Секретарь подмосковной «Единой России», председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов отметил, что в регионе сформирована сильная команда кандидатов как по одномандатным округам, так и по партийным спискам.

Комментируя старт кампании, сенатор Александр Двойных подчеркнул, что для «Единой России» она началась сразу после прошлых выборов: «Чтобы подтверждать статус ведущей политической силы страны, партии, на которую опирается президент, мы должны работать не от выборов к выборам, а постоянно. И постоянно добиваться результата. Каждый день между выборами — это рабочий день».

Сенатор напомнил, что Народная программа, с которой партия победила на выборах пять лет назад, выполнена в Подмосковье практически полностью.

«Девяносто восемь процентов всего, о чем нас просили жители, — строительство или ремонт соцобъектов, благоустройство парков, поддержка участников СВО и их семей и многое другое — реализовано. В каждом без исключения муниципалитете есть новые или отремонтированные важные для людей объекты. Это и есть результаты работы партии. С ними мы подходим к новым выборам», — заключил Двойных.

В Московской области в сентябре пройдут две крупные избирательные кампании — в Госдуму и Мособлдуму, а также в ряд муниципальных советов. Ранее на съезде «Единой России» с участием президента Владимира Путина были выдвинуты кандидаты на выборы депутатов Госдумы. Подмосковную часть списка также возглавил губернатор Андрей Воробьев. Кроме него, в региональной группе — Герой России и медсестра из Ступина Людмила Болилая, заместитель председателя правительства РФ Виталий Савельев, олимпийские чемпионы Александр Легков и Ирина Роднина, а также другие кандидаты.