Два новых ФАПа откроют в Волоколамском округе осенью

В Волоколамском городском округе в этом году введут в эксплуатацию два новых фельдшерско-акушерских пункта, закончат ремонт главного корпуса Осташевской больницы и взрослой поликлиники, а также благоустроят две улицы. Об этом врип главы муниципалитета Наталья Козлова рассказала губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву.

«Два года назад в деревне Ботово мы капитально отремонтировали котельную мощностью более пяти киловатт, а в этом полностью модернизируем сети. В деревне Судниково сделали в прошлом году сети, а в 2024-м начали строить котельную. Большие мероприятия по теплоснабжению проходят и в самом городе Волоколамске. Всю краткосрочную программу на этот год мы практически закончили», — пояснила Козлова.

По ее словам, за последние месяцы в округ удалось привлечь 16,5 миллиардов рублей инвестиций. Это 12 крупных проектов, которые уже позволили создать 1,8 тысячи рабочих мест. Также заработали проекты в сфере ЖКХ.

Она добавила, что в этом году новую котельную построят в Волоколамске на Северном шоссе и модернизируют 7,5 километров теплосетей в самом городе, в Осташеве, Ильинском и Яропольце. Кроме того, в планах модернизация очистных сооружений.

«По национальному проекту, президентской инициативе мы уже привели в порядок Щелковские, Сергиево-Посадские и другие очистные в Подмосковье. Еще ряд объектов стоят в плане — это и городской округ Дмитровский, и Дубна, и Волоколамский. Тема важная, населенные пункты не могут развиваться, если нет соответствующей инфраструктуры», — отметил Воробьев.

Сейчас идут проектные работы по модернизации центральных очистных сооружений в Волоколамском округе. Объект обслуживает порядка 17 тысяч жителей, его износ — 80%. Обновить его планируют в 2025–2026 годах.

Козлова подробно остановилась на теме образования в округе, а именно рассказала, какие меры поддержки предоставил педагогам муниципалитет.

«Помимо региональных мер поддержки, мы предоставляем учителям и муниципальные. Например, дали служебные квартиры двум педагогам. Кроме того, решили вдвое повысить сумму возмещения за найм жилья — раньше было 10 тысяч рублей, а сейчас 20 тысяч. Все большие школы в округе отремонтировали. В этом году выделили из местного бюджета средства на сельские школы и тоже привели их в порядок в течение лета», — пояснила Козлова.

Не менее важные изменения ждут Волоколамский округ и в сфере здравоохранения. В этом году построили два новых ФАПа в селах Ботово и Спас. Их открытие ожидается в ближайшее время.