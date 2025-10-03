Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев открыл форум регионального отделения партии «Единая Россия» «Подмосковье–2026». На мероприятии обсудили главные задачи на предстоящий год. В работе форума принимают участие депутаты Госдумы и областного парламента, главы муниципалитетов, представители «Единой России», «Молодой гвардии», а также участники и ветераны специальной военной операции.

«Коммуникация, встречи, информирование о наших приоритетных направлениях работы — все это является принципиально важным. Сейчас, в этот сложный момент, нам как никогда необходимо, объединившись, быть по-прежнему единой Россией, работать видеологии нашего президента. Очень рассчитываем, что каждый из здесь присутствующих понимает, что высшая награда для всех нас — это, безусловно, доверие жителей, когда они видят, что их вопросы решаются», — отметил Воробьев.

Одним из ключевых направлений работы остается реализация Народной программы партии, составленной из наказов жителей в 2021 году. В нее вошли строительство школ, больниц, дорог, благоустройство парков и обновление коммунальной инфраструктуры. По словам организаторов, программу выполнили почти на 90%, полностью завершить ее планируют к 2026 году, после чего начнется подготовка новой.

«На протяжении четырех лет Народная программа дополнялась, у жителей появлялись новые запросы, которые мы берем в работу. На данный момент многое сделано — десятки новых школ, детских садов, введены меры поддержки наших учителей, врачей, льготы для участников СВО. Но есть крупные инфраструктурные проекты, наказы, которые депутатский корпус собирал в летний период. Все они, в том числе, войдут в трехлетний бюджет Московской области», — подчеркнул председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.