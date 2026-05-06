Физкультурно-оздоровительный комплекс «Арсенал» в Можайске открыли в 2024 году. Ежедневно его посещают около 800 человек. С юными спортсменами и их родителями встретился губернатор Андрей Воробьев . Он пообщался с будущими чемпионами и оценил современные залы для тренировок.

В спортивном комплексе проводят тренировки по дзюдо, джиу-джитсу, самбо, кикбоксингу, а также по футболу, волейболу, баскетболу и художественной гимнастике. В центре также проводят бесплатные занятия для участников клуба «Активное долголетие», а в рамках программы «Добрый час» предусмотрены сеансы для пенсионеров, детей из малообеспеченных и многодетных семей, сирот, инвалидов, ветеранов и участников СВО.

Губернатор Андрей Воробьев пообщался с воспитанниками, их родителями и тренерами.

«Хочется пожелать вам успехов в спорте! Мы очень радуемся им, как и ваши родители, потому что в том числе понимаем, что строим такие объекты не зря. Наша задача — чтобы возможность заниматься спортом была доступна каждому, об этом говорит и наш президент», — сказал он.