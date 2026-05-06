Доступный для каждого. Воробьев — о развитии спорта в Можайске
Андрей Воробьев рассказал о новых спортивных объектах в Можайске
Физкультурно-оздоровительный комплекс «Арсенал» в Можайске открыли в 2024 году. Ежедневно его посещают около 800 человек. С юными спортсменами и их родителями встретился губернатор Андрей Воробьев. Он пообщался с будущими чемпионами и оценил современные залы для тренировок.
В спортивном комплексе проводят тренировки по дзюдо, джиу-джитсу, самбо, кикбоксингу, а также по футболу, волейболу, баскетболу и художественной гимнастике. В центре также проводят бесплатные занятия для участников клуба «Активное долголетие», а в рамках программы «Добрый час» предусмотрены сеансы для пенсионеров, детей из малообеспеченных и многодетных семей, сирот, инвалидов, ветеранов и участников СВО.
«Хочется пожелать вам успехов в спорте! Мы очень радуемся им, как и ваши родители, потому что в том числе понимаем, что строим такие объекты не зря. Наша задача — чтобы возможность заниматься спортом была доступна каждому, об этом говорит и наш президент», — сказал он.
Физкультурный комплекс стал домашней ареной для Можайской спортивной школы олимпийского резерва по самбо и дзюдо. В свое время именно ее основатель Валерий Нагулин обратился к губернатору с просьбой построить современный спортивный центр.
«Здесь большие площади, огромный зал, буфет. Соревнования проходят одновременно на шести коврах — это как шесть футбольных полей. Все говорят, что такого современного зала больше нигде не видели», — поделился заслуженный тренер России и директор спортивной школы олимпийского резерва по самбо и дзюдо Валерий Нагулин.
Воспитанники спортивной школы 30 раз становились победителями и призерами мировых чемпионатов и первенств и трижды — обладателями наград на соревнованиях европейского уровня. Всего через учреждение прошли более 60 мастеров спорта, включая чемпионку мира по самбо Карину Черевань.
«У нас проходят различные соревнования, в том числе всероссийские, проводились первенства Московской области, первенства Центрального федерального округа. Кроме того, организуем межмуниципальные соревнования по футболу, волейболу. В ноябре 2025-го прошли соревнования по карате кекусинкай», — рассказал руководитель физкультурно-оздоровительного комплекса «Арсенал» Кирилл Мошонский.
Кроме того, в комплексе проводятся соревнования Единой школьной лиги.
За загруженностью комплекса помогают следить камеры, оснащенные искусственным интеллектом. С их помощью специалисты могут составлять наиболее эффективное расписание.
Сейчас в Можайске продолжается реконструкция стадиона «Спартак», где обустроят трибуны на 1,5 тысячи мест, футбольное поле с мачтами освещения и информационное табло. Там будет шесть беговых дорожек, площадки для прыжков в длину и зоны для игр в волейбол и баскетбол. Открыть стадион планируют в 2027 году.