«Достойного пути и исполнения мечт». Воробьев поздравил ветеранов СВО с получением дипломов управленцев МГИМО Воробьев: 29 героев СВО получили дипломы для работы на госслужбе в Подмосковье

Герои СВО, прошедшие профессиональную переподготовку на управленцев, получили дипломы в Министерстве иностранных дел России. Среди них — два выпускника из Подмосковья. В церемонии награждения приняли участие губернатор Андрей Воробьев и глава МИД Сергей Лавров.

Ветераны СВО прошли обучение по программе «Управление городской инфраструктурой и развитие территорий». Это даст им возможность работать на государственной и муниципальной службе. «На поле боя вы проявили верность Отечеству и долгу, готовность жертвовать собой ради своего ближнего, родины, демонстрировали смелость и решимость, беспримерную силу духа и волю к победе. Теперь ваш опыт вкупе с приобретенными в МГИМО знаниями предстоит применить в интересах обеспечения поступательного социально-экономического развития нашей страны, улучшения жизни России», — сказал Сергей Лавров.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

Обучение прошли 29 участников СВО из 16 регионов России. Это уже третий выпуск программы, которую разработали на базовой кафедре МинЖКХ Подмосковья. Курс организован ГлавУпДК при МИД России и Одинцовским филиалом МГИМО МИД России. «Одинцовский филиал МГИМО позволяет нам ближе знакомиться с вами, разбираться в том, что вам интересно, и уделять внимание тому, чтобы после обучения каждый мог реализовать себя, найти работу», — отметил губернатор. Среди выпускников очередного потока — подполковник Алексей Касянов из Одинцова. Боевые задачи он выполнял на направлениях ДНР и ЛНР. Теперь полученные знания боец будет применять в гражданской сфере. Ветеран рассказал, что обучение было непростым, а программа охватила все важные направления, включая экономику, благоустройство, образование и многое другое. «Те знания, которые я получил, можно будет применить в управлении на муниципальном или государственном уровне», — рассказал Алексей Касянов.

Прапорщик Кирилл Моисеенко из Одинцова прошел путь от медбрата до командира отделения эвакуации. Сейчас он помогает раненым в больнице округа. «Сейчас со мной связались из школы адаптивного спорта из Пскова. Мы хотим открыть подобную школу в Одинцовском округе, чтобы помогать ребятам, не только получившим серьезные ранения на СВО, но и вообще всем, кто имеет ограниченные возможности здоровья», — поделился он.

Обучение длилось 10 недель. Слушатели освоили семь профильных модулей. Лекции читали преподаватели МГИМО, руководители предприятий и представители регионального правительства. Участники посетили КПО, Водоканал, Мособлгаз и другие организации, а также ознакомились с работой Мособлдумы. «Вместе с командами губернаторов и отраслевыми министерствами будем помогать защитникам в реализации проектов и трудоустройстве. Уверена, что сегодняшние выпускники пополнят ряды управленцев, а их уникальный опыт и преданность родине найдут достойное применение в мирной жизни», — отметила заместитель министра обороны Анна Цивилева.

Все участники программы получали бесплатное жилье и питание, а также доступ к современной инфраструктуре кампуса Одинцовского филиала МГИМО. Анатолий Торкунов рассказал, что всего в аудиториях слушатели провели более 600 часов. По мнению наставников, каждый проявлял увлеченность и целеполагание. Воробьев напомнил, что в следующем потоке примут участие еще 30 человек. «Это значит, что курс востребован, и мы очень надеемся, что все самые добрые и смелые намерения и мечты о самореализации будут успешно осуществлены. Поздравляю вас и желаю такого же достойного дальнейшего пути, какой вы уже прошли», — сказал он.