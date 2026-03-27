«Достойного пути и исполнения мечт». Воробьев поздравил ветеранов СВО с получением дипломов управленцев МГИМО
Воробьев: 29 героев СВО получили дипломы для работы на госслужбе в Подмосковье
Герои СВО, прошедшие профессиональную переподготовку на управленцев, получили дипломы в Министерстве иностранных дел России. Среди них — два выпускника из Подмосковья. В церемонии награждения приняли участие губернатор Андрей Воробьев и глава МИД Сергей Лавров.
Ветераны СВО прошли обучение по программе «Управление городской инфраструктурой и развитие территорий». Это даст им возможность работать на государственной и муниципальной службе.
«На поле боя вы проявили верность Отечеству и долгу, готовность жертвовать собой ради своего ближнего, родины, демонстрировали смелость и решимость, беспримерную силу духа и волю к победе. Теперь ваш опыт вкупе с приобретенными в МГИМО знаниями предстоит применить в интересах обеспечения поступательного социально-экономического развития нашей страны, улучшения жизни России», — сказал Сергей Лавров.
Обучение прошли 29 участников СВО из 16 регионов России. Это уже третий выпуск программы, которую разработали на базовой кафедре МинЖКХ Подмосковья. Курс организован ГлавУпДК при МИД России и Одинцовским филиалом МГИМО МИД России.
«Одинцовский филиал МГИМО позволяет нам ближе знакомиться с вами, разбираться в том, что вам интересно, и уделять внимание тому, чтобы после обучения каждый мог реализовать себя, найти работу», — отметил губернатор.
Среди выпускников очередного потока — подполковник Алексей Касянов из Одинцова. Боевые задачи он выполнял на направлениях ДНР и ЛНР. Теперь полученные знания боец будет применять в гражданской сфере. Ветеран рассказал, что обучение было непростым, а программа охватила все важные направления, включая экономику, благоустройство, образование и многое другое.
«Те знания, которые я получил, можно будет применить в управлении на муниципальном или государственном уровне», — рассказал Алексей Касянов.
Прапорщик Кирилл Моисеенко из Одинцова прошел путь от медбрата до командира отделения эвакуации. Сейчас он помогает раненым в больнице округа.
«Сейчас со мной связались из школы адаптивного спорта из Пскова. Мы хотим открыть подобную школу в Одинцовском округе, чтобы помогать ребятам, не только получившим серьезные ранения на СВО, но и вообще всем, кто имеет ограниченные возможности здоровья», — поделился он.
Обучение длилось 10 недель. Слушатели освоили семь профильных модулей. Лекции читали преподаватели МГИМО, руководители предприятий и представители регионального правительства. Участники посетили КПО, Водоканал, Мособлгаз и другие организации, а также ознакомились с работой Мособлдумы.
«Вместе с командами губернаторов и отраслевыми министерствами будем помогать защитникам в реализации проектов и трудоустройстве. Уверена, что сегодняшние выпускники пополнят ряды управленцев, а их уникальный опыт и преданность родине найдут достойное применение в мирной жизни», — отметила заместитель министра обороны Анна Цивилева.
Все участники программы получали бесплатное жилье и питание, а также доступ к современной инфраструктуре кампуса Одинцовского филиала МГИМО. Анатолий Торкунов рассказал, что всего в аудиториях слушатели провели более 600 часов. По мнению наставников, каждый проявлял увлеченность и целеполагание.
Воробьев напомнил, что в следующем потоке примут участие еще 30 человек.
«Это значит, что курс востребован, и мы очень надеемся, что все самые добрые и смелые намерения и мечты о самореализации будут успешно осуществлены. Поздравляю вас и желаю такого же достойного дальнейшего пути, какой вы уже прошли», — сказал он.