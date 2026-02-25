«Дорожим дружескими отношениями». Воробьев — о сотрудничестве с Белоруссией в науке, образовании и экономике
Андрей Воробьев: Подмосковье усилит сотрудничество с Белоруссией
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев встретился с главой администрации президента Республики Беларусь Дмитрием Крутым и чрезвычайным и полномочным послом в России Юрием Селиверстовым. Они обсудили сотрудничество в области экономики, науки, образования, культуры и спорта.
В декабре 2023 года делегация Подмосковья во главе с губернатором посетила Белоруссию. В результате вместе с президентом Александром Лукашенко была разработана дорожная карта по важным совместным проектам.
«Мы дорожим нашими дружескими, партнерскими, соседскими отношениями. Понимаем, что они должны быть наполнены и экономическими проектами, и гуманитарными», — сказал Воробьев.
Подмосковье занимает лидирующие позиции в России по объему экспорта и импорта с Белоруссией. С 2019 по 2024 год товарооборот вырос более чем в два раза, превысив семь миллиардов долларов. За девять месяцев 2025 года он увеличился еще почти на 30%. Республика Беларусь входит в топ-3 внешнеэкономических партнеров Подмосковья.
«Московская область много лет остается для Республики Беларусь лидером и по товарообороту, и по экспорту, и по импорту. Нам удалось выстроить устойчивую двустороннюю экономику, основой которой является промышленная кооперация», — отметил Дмитрий Крутой.
Важный совместный проект с Белоруссией реализовали в Воскресенске. Это производство волоконно-оптического кабеля «Белтелекабель». Подмосковье выделило земельный участок без торгов, предоставило льготный кредит Фонда развития промышленности и промипотеку. В результате предприятие создало 85 рабочих мест. Каждый месяц там выпускают более 1,3 тысячи километров кабеля.
«С учетом санкций, которые вводили против нас и против вас, на первый план выходит промышленная кооперация. Наша возможность вместе производить то, что раньше мы закупали за рубежом, — это перспектива и для бизнеса, и для жителей», — подчеркнул Юрий Селиверстов.
В Наро-Фоминске подобрали земельный участок, где реализуют еще один проект по производству, хранению и отгрузке бетона, сухих строительных смесей и железобетонных изделий.
Произведенные в Подмосковье вагоны используют в Минском метрополитене, а двигатели из Коломны применяют для сельхозтехники.
Объединенный институт ядерных исследований в Дубне сотрудничает с 22 научными учреждениями Белоруссии. Ученые республики также участвуют в мегасайенс-проекте NICA.
Развивается также сотрудничество в области патриотического воспитания. Для школьников проводят встречи, игры и тематические форумы.
В области образования уже заключено 60 договоров между 18 колледжами и вузами. Прошло 19 международных мероприятий, включая конференции, олимпиады и стажировки.
«Мы и дальше хотели бы сотрудничать в этом направлении, обмениваться методиками преподавания в начальной, средней школе. Также и профессиональное образование — тема, которая требует сегодня особого внимания», — добавил губернатор.
В прошлом году ребята из Белоруссии приняли участие в форуме городов-побратимов, а также в гражданско-патриотическом форуме «Патриот — это я!».
Студенты из Подмосковья активно участвуют в конкурсах профмастерства в Минске и культурных мероприятиях.