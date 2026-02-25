Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев встретился с главой администрации президента Республики Беларусь Дмитрием Крутым и чрезвычайным и полномочным послом в России Юрием Селиверстовым. Они обсудили сотрудничество в области экономики, науки, образования, культуры и спорта.

В декабре 2023 года делегация Подмосковья во главе с губернатором посетила Белоруссию. В результате вместе с президентом Александром Лукашенко была разработана дорожная карта по важным совместным проектам.

«Мы дорожим нашими дружескими, партнерскими, соседскими отношениями. Понимаем, что они должны быть наполнены и экономическими проектами, и гуманитарными», — сказал Воробьев.

Подмосковье занимает лидирующие позиции в России по объему экспорта и импорта с Белоруссией. С 2019 по 2024 год товарооборот вырос более чем в два раза, превысив семь миллиардов долларов. За девять месяцев 2025 года он увеличился еще почти на 30%. Республика Беларусь входит в топ-3 внешнеэкономических партнеров Подмосковья.

«Московская область много лет остается для Республики Беларусь лидером и по товарообороту, и по экспорту, и по импорту. Нам удалось выстроить устойчивую двустороннюю экономику, основой которой является промышленная кооперация», — отметил Дмитрий Крутой.