Дорогою добра. Воробьев посетил детское отделение Семейного центра имени Мещерякова

Губернатор Московской области Андрей Воробьев побывал в Семейном центре имени А. И. Мещерякова, встретился с педагогами и воспитанниками. Это уникальное учреждение специализируется на комплексной реабилитации и обучении детей с нарушениями зрения, слуха, речи.

Семейный центр расположен в Сергиево-Посадском округе. Его основали в 1962 году советские психологи и дефектологи Александр Мещеряков и Иван Соколянский.

Здесь занимаются детки, которым приходится прикладывать огромное количество труда, чтобы научиться говорить, писать, осваивать азбуку. Я хочу поблагодарить Галину Константиновну Епифанову и всю ее команду, а это около 200 человек, которые несут эту благородную миссию уже много лет. Очень важно, что каждый уголок этого центра работает.

Глава региона поздравил коллектив центра с наступающим 8 Марта и пожелал работницам здоровья и исполнения всех планов.

Мечты сбываются

В центре сейчас занимается 171 воспитанник в возрасте до 23 лет. Более 40% из них приехали в Подмосковье из разных уголков России.

Центр стал полноценным образовательным пространством: здесь есть школа и детский сад, работают 11 мастерских. Среди них — ткацкая, швейная, керамическая, художественная, свечная.

В прошлом году открыли ротанговую мастерскую и цех тряпичных кукол. Также работает музыкальная школа, проводятся занятия по иппотерапии и голболу.

«Я работаю здесь 44 года, до октября 2025 года была директором этого учреждения, а сейчас являюсь советником», — рассказала Галина Епифанова.

Недавно здесь не только капитально отремонтировали детское отделение, но и возвели новое, где проходят реабилитацию в том числе и участники СВО.