Дорогою добра. Воробьев посетил детское отделение Семейного центра имени Мещерякова

Воробьев посетил детское отделение Семейного центра имени Мещерякова
Губернатор Московской области Андрей Воробьев побывал в Семейном центре имени А. И. Мещерякова, встретился с педагогами и воспитанниками. Это уникальное учреждение специализируется на комплексной реабилитации и обучении детей с нарушениями зрения, слуха, речи.
Семейный центр расположен в Сергиево-Посадском округе. Его основали в 1962 году советские психологи и дефектологи Александр Мещеряков и Иван Соколянский.
Здесь занимаются детки, которым приходится прикладывать огромное количество труда, чтобы научиться говорить, писать, осваивать азбуку. Я хочу поблагодарить Галину Константиновну Епифанову и всю ее команду, а это около 200 человек, которые несут эту благородную миссию уже много лет. Очень важно, что каждый уголок этого центра работает.
Андрей Воробьев
Губернатор Московской области
Глава региона поздравил коллектив центра с наступающим 8 Марта и пожелал работницам здоровья и исполнения всех планов.
Мечты сбываются
В центре сейчас занимается 171 воспитанник в возрасте до 23 лет. Более 40% из них приехали в Подмосковье из разных уголков России.
Центр стал полноценным образовательным пространством: здесь есть школа и детский сад, работают 11 мастерских. Среди них — ткацкая, швейная, керамическая, художественная, свечная.
В прошлом году открыли ротанговую мастерскую и цех тряпичных кукол. Также работает музыкальная школа, проводятся занятия по иппотерапии и голболу.
«Я работаю здесь 44 года, до октября 2025 года была директором этого учреждения, а сейчас являюсь советником», — рассказала Галина Епифанова.
Недавно здесь не только капитально отремонтировали детское отделение, но и возвели новое, где проходят реабилитацию в том числе и участники СВО.
Это была моя мечта, и я очень довольна, что при поддержке губернатора она осуществилась.
Галина Епифанова
советник учреждения социального обслуживания Московской области «Семейный центр имени А. И. Мещерякова»
Среди любимых праздников — День ребенка. Его в Семейном центре отмечают, совмещая учебу и практические занятия: воспитанники даже сами пекут пироги.
«У меня учится младший сын, он не говорит. Мы поступили в этот центр в мае прошлого года, и я очень счастлива, что сюда попали. Центр замечательный, тут отличные педагоги, коллектив очень заботится о детях. У моего ребенка наблюдается динамика в развитии — он уже вышел на уровень эхолалии, то есть может повторять слова. Пытается также отвечать на вопросы», — поделилась Наталья Милитан.
Это большой успех, мальчику недавно исполнилось восемь лет. Милитан призналась, что семья уже и не верила в прогресс.
В этом году многие выпускники центра продолжили обучение в престижных учебных заведениях: музыкальном училище имени Пушкина, Сергиево-Посадском колледже, РГСУ и педагогическом институте.