Сегодня 12:20 Дом «Девочки с персиками»: как усадьба Абрамцево стала флагманом русского стиля

Подмосковье

Музеи

Картины

Художники

Россия

История

Красота

Абрамцево — знаковое место для русской культуры. Николай Гоголь читал здесь второй том своих «Мертвых душ», Сергей Аксаков писал прозу, а с приходом Саввы Мамонтова русский стиль покорил Европу. Здесь Валентин Серов написал «Девочку с персиками», а Михаил Врубель создал лучшие образчики майолики. И это еще далеко не все сюрпризы уникальной усадьбы.

История Абрамцева Подмосковный поселок Абрамцево впервые упомянут как «деревня Обрамова» в 1494 году в грамоте великого князя, а впоследствии государя всея Руси Ивана III. Позднее, в 1584-м, поселение стали звать «пустошью Обрамково», а с XVIII века и вовсе писали кто во что горазд: и тебе сельцо Аврамова, и Абрамково. Современное название начали постоянно использовать только в XIX веке. Оно, кстати, пошло от искаженного имени Авраам — Абрам. Но библейский патриарх-долгожитель (он прожил 175 лет), известный тем, что собирался принести сына в жертву Богу, напрямую тут ни при чем. Название местности выбрали по святцам: видимо, день отчета пришелся на 22 октября, или 9 октября по старому стилю.

Фото: 75-летний Авраам и его жена Сарра. Картина французского художника Джеймса Тиссо, 1896–1902 года / Публичное достояние

Со временем в Абрамцеве появилась усадьба рода Головиных. В конце XVIII века ее выкупил чиновник Коллегии иностранных дел Федор Молчанов и устроил крупную перестройку. Появились деревянный усадебный дом в стиле классицизма (он сохранился до наших дней), парковые террасы и пруд. Когда хозяин преставился, дочь выставила поместье на продажу. Его приобрел другой чиновник и литератор — Василий Неведомский. Говорят, благодаря его жене Варваре усадьба наконец-то закрепила имя Абрамцево, так как Абрамково показалось даме неблагозвучным. Через два года после покупки хозяин перепродал усадьбу писателю Сергею Аксакову.

Фото: Василий Перов, «Портрет Сергея Аксакова» / Публичное достояние

Усадьба Аксакова Аксаков без стеснения называл Абрамцево райским уголком. Усадьба сохраняла патриархальный вид: все, как построили в конце XVIII века, — скромный одноэтажный серо-зеленый главный дом с мезонином. Отсюда на страницы книг писателя, который наконец-то уволился с государственной службы, перекочевали описания природы: березовые рощи, пруды, река Воря, леса. Подмосковное имение вдохновляло не только хозяина: сюда торопились и коллеги-литераторы. В Абрамцеве часто бывал и подолгу жил Николай Гоголь — для него даже выделили отдельную комнату в мезонине. Тут писатель читал Аксакову главы второго тома поэмы «Мертвых душ» о дальнейших похождения Чичикова. Именно под влиянием Гоголя Аксаков начал пробовать себя в реалистической прозе и автобиографии. Так, в Абрамцеве были написаны знаменитые повести «Семейная хроника» и «Детские годы Багрова-внука», очерки «Записки об уженье рыбы» и «Записки ружейного охотника Оренбургской губернии», сказка «Аленький цветочек».

Интересно Со временем отношения между друзьями расстроились. Причиной стал публицистический сборник «Выбранные места из переписки с друзьями» Гоголя. Книга шокировала Аксакова своим тоном: писатель увидел в ней гордыню, самообольщение и состояние «обманчивой святости».

Даже когда у писателя начались серьезные проблемы со зрением, он продолжал работать в Абрамцеве, надиктовывая тексты своим близким. Аксакова навещали писатель Иван Тургенев, поэт Федор Тютчев, историк и коллекционер древностей Михаил Погодин, актер Михаил Щепкин, философ Степан Шевырев, представители славянофильского движения. Аксакова не стало в 1859 году. После его смерти усадьба начала ветшать. Наконец в марте 1870 года имение купил у дочери писателя предприниматель Савва Мамонтов за 15 тысяч рублей — примерно 20 миллионов по нынешним деньгам. Но вложить в новое приобретение, которое пребывало в сильном запустении, пришлось куда больше.

Фото: Рисунки из альбома Аксаковых / Публичное достояние

Абрамцево при Мамонтове После покупки Абрамцева новый хозяин щедро потратился на капитальный ремонт главного дома. Плюс он оплатил новые постройки и благоустройство 413 гектаров земли. Мамонтов был не только предпринимателем, но и меценатом. Он решил превратить имение в точку притяжения выдающихся деятелей искусства того времени. Но не так, как это было при Аксакове. Идея Мамонтова была в том, чтобы создать, говоря современным языком, арт-площадку. Гении должны были не только жить, столоваться, а иногда и отправляться на курорты за счет мецената, но и творить. Хозяин имел право первого выкупа понравившихся ему работ, причем за довольно хорошие деньги. Кроме того, он часто выступал менеджером своих протеже. Довольно скоро в Абрамцеве собрался так называемый «Мамонтовский кружок». В него входили живописцы Поленов и его младшая сестра Елена, Аполлинарий и Виктор Васнецовы, Валентин Серов, Илья Репин, Михаил Нестеров, Константин Коровин, Исаак Левитан, Михаил Врубель, певец Федор Шаляпин, актриса Мария Ермолова.

Интересно Мамонтов был отцом пятерых детей — Сергея, Андрея, Всеволода, Веры и Александры. Меценат оригинально увековечил себя в потомках: первые буквы в их именах вместе составляли слово «Савва».

Шедевры «Мамонтовского кружка» Наверняка все видели картину Виктора Васнецова «Аленушка». Пруд, у которого кручинится девушка (кстати, изначально картина называлась «Дурочка Аленушка», в смысле — юродивая, и братец Иванушка тут ни при чем), был написан на этюдах в Абрамцеве. Там же художник писал окрестную природу для «Богатырей». Для образа царевны в работе над полотном «Иван-царевич на Сером Волке» Васнецов использовал написанные им портреты Натальи и Татьяны Мамонтовых, племянниц мецената. Природу художник также позаимствовал в Абрамцеве.

Фото: Виктор Васнецов «Аленушка» / Публичное достояние 1/5 Фото: Виктор Васнецов «Богатыри» / Публичное достояние 2/5 Фото: Виктор Васнецов «Иван-царевич на Сером Волке» / Публичное достояние 3/5 Фото: Виктор Васнецов «Портрет Натальи Мамонтовой», этюд для фигуры Елены Прекрасной / Публичное достояние 4/5 Фото: Виктор Васнецов «Боярышня», портрет Веры Мамонтовой / Публичное достояние 5/5

Репин взял в свою картину «Не ждали» интерьер одной из жилых комнат абрамцевского дома. Часть работы над эскизами и самим полотном «Крестный ход в Курской губернии» также проходила в Абрамцеве. А еще, как и почти все члены «Мамонтовского кружка», художник написал портреты мецената.

Фото: Илья Репин «Не ждали» / Публичное достояние 1/3 Фото: Илья Репин «Крестный ход в Курской губернии» / Публичное достояние 2/3 Фото: Илья Репин, портрет Саввы Мамонтова / Публичное достояние 3/3

Михаил Нестеров вписал пейзаж природы Абрамцева в свое полотно «Видения отроку Варфоломею».

Фото: Михаил Нестеров «Видение отроку Варфоломею» / Публичное достояние

Василий Поленов написал «Осень в Абрамцеве» и многочисленные пейзажи окрестностей реки Вори. Даже в городской сюжет картины «Московский дворик» просочилась часть природных красот подмосковной вотчины Мамонтова.

Фото: Василий Поленов «Осень в Абрамцеве» / Публичное достояние 1/2 Фото: Василий Поленов «Московский дворик» / Публичное достояние 2/2

«Девочка с персиками» Серова — это 11-летняя Вера Мамонтова, дочь мецената. В Абрамцеве живописец создал и «Портрет Константина Коровина» — его мастер написал в интерьере усадьбы. И конечно, не забыл хозяина дома.

Фото: Валентин Серов «Девочка с персиками» / Публичное достояние 1/3 Фото: Валентин Серов «Портрет художника Константина Алексеевича Коровина» / Публичное достояние 2/3 Фото: Картина Валентина Серова "Портрет Саввы Ивановича Мамонтова" (1891 г.) / РИА «Новости» 3/3

Врубель в Абрамцеве Гениальный Врубель отличался резким и подчас непредсказуемым характером. Его дружба с Мамонтовым была, мягко говоря, неровной, несмотря на то что меценат долгое время был основным спонсором художника. Однако в те времена, когда живописец жил в Абрамцеве, он успел определиться с идеями многих своих шедевров. «Демон сидящий» был написан в московском доме Мамонтовых на Садовой-Спасской, но замысел работы появился в усадьбе. Примерно та же история произошла с «Паном» — пейзаж вокруг героя стал отголоском абрамцевской природы. Бурное цветение кустов сирени в усадебном парке отразились в «Сирени». Властный характер Мамонтова тоже было нелегко выдержать. Врубель отлично показал непростую «начинку» мецената в его парадном портрете.

Фото: Михаил Врубель «Демон (сидящий)» / Публичное достояние 1/4 Фото: Михаил Врубель «Пан» / Публичное достояние 2/4 Фото: Михаил Врубель «Сирень» / Публичное достояние 3/4 Фото: Михаил Врубель «Портрет С. И. Мамонтова» / Публичное достояние 4/4

В Абрамцеве Врубель создал панно «Принцесса Греза» (позже его воспроизвели в майолике на фасаде московской гостиницы «Метрополь») и «Суд Париса». А так как художник много работал для «Частной оперы Мамонтова», с его легкой руки появились эскизы занавеса, декораций и костюмов для оперы «Сказка о царе Салтане». Вдохновленный этим произведением, Врубель написал свою немыслимую «Царевну-Лебедь». Также в Абрамцеве родились «Италия. Неаполитанская ночь» и многие акварельные иллюстрации к поэме Михаила Лермонтова «Демон».

Фото: РИА «Новости» 1/2 Фото: Михаил Врубель «Царевна-Лебедь» / Публичное достояние 2/2

Майолика Врубеля Знакомство с керамикой и многочисленные опыты в абрамцевских мастерских позволили художнику совершить настоящую революцию в технике майолики, когда изделие из глины сначала полностью покрывают непрозрачной белой глазурью, а потом на этом фоне рисуют красками. Название произошло от острова Мальорка: через него в Средние века возили восточную керамику в Италию. Вместе с технологом Петром Ваулиным Врубель возродил секреты восстановительного обжига, что позволило придавать изделиям уникальный металлический и перламутровый блеск. В результате художник создал семь вариантов оформления каминов (по 130 керамических плиток для каждого) на тему былины о встрече богатыря Вольги Святославича и пахаря Микулы Селяниновича.

Фото: Михаил Врубель «Вольга Святославич и Микула Селянинович». Игорь Кленовый / Википедия

Опера «Снегурочка» Николая Римского-Корсакова вдохновила Врубеля на серию майоликовых персонажей: Леля, Купаву, Царя Берендея и саму Снегурочку. Художник создал множество изделий сложной формы: вазы с головой льва и «Египтянин», пепельницы и блюда. Плюс множество орнаментальных вставок для печей и фасадов, включая изразцы с павлинами и васильками. И конечно, нельзя не вспомнить одну из самых эффектных майоликовых работ Врубеля — «Египтянку». В ней соединились строгая стилистика Древнего Египта и модерна. Благодаря восстановительному обжигу поверхность переливается металлическим блеском, меняя цвет от глубокого синего и фиолетового до золотисто-медного в зависимости от освещения.

Фото: Михаил Врубель «Египтянка». Сергей Пятаков / РИА «Новости»

Архитектура Абрамцева Самым первым новым строением в подмосковных угодьях Мамонтовых стала избушка-кухня. Ее возвели на фундаменте аксаковской кухни. Дом стал ярким примером того, что впоследствии назовут «абрамцевским стилем», разработанным в поместье в конце XIX века. Да, тот самый «а-ля рюс», причем большинство элементов уникальны — их создали в единственном экземпляре. Мебель по эскизам Васнецова щедро украшена стилизованной русской народной резьбой, которая переплеталась с модным тогда стилем модерн. Печь блистала яркими изразцами со сказочными сюжетами. Их изготовили под руководством Врубеля в абрамцевской гончарной мастерской.

Интересно Кухня располагалась отдельно от главного усадебного дома. Готовые блюда приносили в дом по специальному переходу, попадая сначала для финальной сервировки в буфетную. Оттуда они подавались в столовую через специальное окно (да-да, почти как в фильме «Влюблен по собственному желанию», только масштабы другие).

Среди усадебной зелени появилась садовая скамья, украшенная многоцветными майоликовыми изразцами с фантастической птицей Сирин и растительным орнаментом. Эта работа Врубеля получила уважительное прозвание «Диван».

Фото: Скамья Врубеля, Абрамцево. Alexander Chernykh / www.globallookpress.com

Еще одна уникальная постройка — церковь Спаса Нерукотворного Образа. Этот одноглавый храм с тремя апсидами разной высоты и звонницей спроектировал архитектор Павел Самарин по эскизу Васнецова. Отделку внутри и снаружи, в том числе и бетонный пол с мозаичным орнаментом, выполнили Поленов, Репин, Врубель и скульптор Марк Антокольский. Члены семьи Мамонтовых тоже внесли свою лепту в декор храма. Позже хозяин усадьбы, его жена и их дочь Вера нашли около него свой вечный приют.

Фото: Церковь Спаса Нерукотворного Образа, Абрамцево. Konstantin Kokoshkin / www.globallookpress.com 1/3 Фото: Церковь Спаса Нерукотворного Образа, Абрамцево. Konstantin Kokoshkin / www.globallookpress.com 2/3 Фото: Церковь Спаса Нерукотворного Образа, Абрамцево. Konstantin Kokoshkin / www.globallookpress.com 3/3

«Избушка на курьих ножках» — одна из главных архитектурных знаменитостей Абрамцева. Тут тоже постарался Васнецов: он придумал сказочный домик для игр детей хозяина усадьбы. Небольшой бревенчатый сруб установили на высокие пни, похожие на лапы сказочного существа, крыша украшена резными фигурами сов и летучих мышей, стены — декоративной резьбой.

Фото: «Избушка на курьих ножках», Абрамцево. Konstantin Kokoshkin / www.globallookpress.com

Кстати, в Абрамцеве появился и свой фирменный почерк резьбы. Благодаря Поленовой при усадьбе открыли столярно-резчицкую мастерскую, в которой учились и работали резчики из окрестных сел. Один из них, Василий Ворносков, придумал уникальный стиль, который теперь называется абрамцево-кудринская резьба, или попросту «кудринка».

Фото: Деревянная резьба, Абрамцево. Konstantin Kokoshkin / www.globallookpress.com 1/3 Фото: Деревянная резьба, Абрамцево. Konstantin Kokoshkin / www.globallookpress.com 2/3 Фото: Современный образец абрамцево-кудринской резьбы / 360.ru 3/3

Баня-теремок — еще один шедевр «а-ля рюс». Ее фасады украшены прекрасной резьбой, а сверху нахлобучена высокая четырехскатная крыша, раскрашенная в «шашку». Изначально ее собирались использовать по назначению, но скоро она превратилась в жилое помещение для гостей — тут останавливались Репин и Серов.

Фото: Баня-теремок, Абрамцево. Konstantin Kokoshkin / www.globallookpress.com

Современное Абрамцево сегодня Трудно даже представить себе, что все это было создано всего за 15 лет. Абрамцевская гончарная мастерская получила высшую награду — Золотую медаль — за изделия из керамики и майолики на Всемирной выставке в Париже в 1900 году. Там же Мамонтову вручили Гран-при за вклад в развитие декоративно-прикладного искусства. Изделия столярно-резчицкой мастерской — мебель и предметы быта — неоднократно отмечались дипломами на художественно-промышленных выставках в России и за рубежом. Это не только способствовало возрождению народных промыслов, но и помогло признанию русского стиля. Однако ничто не вечно. «Мамонтовский кружок» распался после ареста мецената. Хоть он и был оправдан, но разорился — имущество пошло с молотка на покрытие долгов. Усадьбу и все, что там хранилось, уберегли: имение загодя оформили на жену. Но покровительствовать искусству стало уже не с руки. После Октябрьской революции Абрамцево национализировали, а в 1919 году там был основан музей. Его первой хранительницей стала младшая дочь — Александра Мамонтова.

Фото: Одна из комнат главного дома, Абрамцево. Konstantin Kokoshkin / www.globallookpress.com

Во время Великой Отечественной усадьба служила военным госпиталем, а после победы на территории Абрамцева открыли дом отдыха и санаторий. Вокруг постепенно начал расти дачный поселок, где жили и работали известные художники, в том числе Игорь Грабарь, Петр Кончаловский, Илья Машков и Вера Мухина. В 1995 году усадьба получила статус исторического и культурного наследия общероссийского значения. Сегодня на площади в 50 гектаров находятся памятники архитектуры XVIII–XIX веков и парк, а собрание музея включает более 25 тысяч экспонатов. Здесь проводят праздники, выставки, пленэры, мастер-классы для детей и взрослых. Здешние экскурсоводы расскажут, как в Москве чудом спасли один из каминов Врубеля, покажут тот самый Аленушкин пруд и дом Мамонтовых, керамику Врубеля и «кудринку». Словом, Абрамцево стоит того, чтобы там побывать. Хотя бы для того, чтобы побродить по тропинкам парка и навестить дуб, что разменял уже два с половиной столетия и помнит гениев Серебряного века.