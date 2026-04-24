Доходы консолидированного бюджета Подмосковья выросли на 1,2% за год

За первые три месяца 2026 года бюджетная система Московской области продемонстрировала, как регион адаптируется к изменениям в экономике и обновленным правилам налогового администрирования. Объем собственных доходов консолидированного бюджета достиг 305 миллиардов рублей.

В сопоставимых условиях, с учетом переноса сроков уплаты по патентной системе налогообложения, показатель вырос на 1,2% за год.

Ключевым источником поступлений остается налог на доходы физических лиц. За три месяца он принес в бюджет 127 миллиардов рублей, что на 13,6% больше прошлогоднего уровня. Такой результат связан с ростом фонда оплаты труда, увеличением средней заработной платы и расширением занятости.

В то же время поступления по налогу на прибыль организаций сократились: они составили 93 миллиарда рублей, что на 8,5% ниже показателей прошлого года. Снижение связано с корректировкой начислений по итогам декларационной кампании.

Поступления по упрощенной системе налогообложения уменьшились на 3,2% — до 12 миллиардов рублей, что обусловлено введением налога на добавленную стоимость для компаний с выручкой свыше 60 миллионов рублей.

Одновременно значительно выросли поступления по автоматизированной упрощенной системе: они увеличились более чем в 20 раз и превысили два миллиарда рублей благодаря переходу бизнеса на новый режим.

Налог на профессиональный доход также показал положительную динамику — рост составил 16%, а общий объем поступлений достиг двух миллиардов. Число самозанятых в регионе превысило 1,1 миллиона человек, увеличившись на 249 тысяч за год.

Доходы от имущественных налогов организаций сохранились на уровне прошлого года и составили 25 миллиардов рублей. Поступления от акцизов на алкогольную продукцию выросли на 7,3% и достигли девяти миллиардов.

Снижение неналоговых доходов на 16,6% — до 22 миллиардов рублей — в основном связано с уменьшением поступлений от размещения бюджетных средств на едином казначейском счете.

На муниципальном уровне также отмечается положительная динамика. Собственные доходы бюджетов округов увеличились на 7,4% и составили 65 миллиардов рублей.

Наиболее заметный рост налоговых и неналоговых поступлений по итогам квартала зафиксировали в Черноголовке, Реутове и Сергиевом Посаде.