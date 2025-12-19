Сегодня 10:31 Доход округов Подмосковья от земельных сделок превысил 26 млрд рублей с января 0 0 0 Фото: Агеева Е. Подмосковье

Итоговое совещание Министерства имущественных отношений прошло 18 декабря в Доме Правительства Московской области. В рамках встречи участники обсудили результаты работы за 2025 год и обозначили задачи на следующий.

Совещание, посвященное управлению государственной собственностью, прошло под руководством главы ведомства Тихона Фирсова. На мероприятии также присутствовали министр Правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева, директор Регионального центра торгов Мартирос Саркисян, директор Центра кадастровой оценки Александр Беднягин, сотрудники налоговой службы, а также примерно 120 представителей муниципалитетов. Главным итогом года стал рост доходов местных бюджетов от работы с имуществом.

«По результатам 2025 года доходы бюджетов городских и муниципальных округов составили 26,2 миллиарда рублей, что превышает показатель аналогичного периода 2024 года на 0,8 миллиарда. Лидерами по наибольшему исполнению плана по вовлечению муниципальной, неразграниченной земли, а также имущества стали городские округа Черноголовка (69,6 миллиона рублей), Балашиха (1,6 миллиарда рублей), Красногорск (1,3 миллиарда рублей) и Мытищи (1,4 миллиарда рублей)», — рассказал Тихон Фирсов.

Значительная часть доходов была получена благодаря вовлечению в оборот ранее пустовавших объектов. После масштабной инвентаризации, которую специалисты провели с 2023 по 2024 год, округам удалось найти применение сотням участков и зданий. «Из выявленных 5,7 тысячи неиспользуемой недвижимости муниципалитетам удалось вовлечь 776 земельных участков и 635 объектов капитального строительства. Успешно с данной работой справляются Люберцы, Реутов, Красногорск, Лосино-Петровский, Лыткарино и Щелково», — уточнил министр имущественных отношений. Новым шагом стало предоставление невостребованных объектов из областной собственности в ведение руководства округов. «Согласно разработанной новой модели, мы передали в муниципалитеты 194 объекта недвижимости, включая 133 земельных участка и 61 капитальное строение из областной собственности», — подчеркнул министр.

Местным властям предстоит оперативно включить эти объекты в экономическую жизнь, учитывая потребности жителей.

Основным инструментом для этого стали электронные торги. «В 2025 году было продано 1335 объектов недвижимого имущества, в том числе 1270 земельных участков, что на 35% больше, чем годом ранее. Доходы от торгов по продаже этой недвижимости составили более 2,5 миллиарда рублей, что превышает цифры прошлого года на 15%», — уточнила Светлана Журавлева. Сведения о торгах публикуют на единой торговой площадке Московской области (ЕАСУЗ), инвестиционном портале, а также на сайте «Циан». Руководитель Регионального центра торгов Подмосковья Мартирос Саркисян, в свою очередь, отметил высокий интерес граждан к земле для строительства. На один лот в среднем претендуют 3,9 кандидата. «Итоговая цена таких сделок превысила стартовую цену на 52% и уже обеспечила единовременные поступления в бюджеты около 1,9 миллиарда рублей, что на 421 миллион рублей больше, чем в 2024 году», — пояснил Мартирос Саркисян.

Он также привел пример эффективности новых форматов, таких как продажа по минимально допустимой цене.

«В Можайском муниципальном округе для участия в продаже недвижимого имущества в ходе заявочной кампании поступило девять заявок, цена по итогам продажи превысила минимальную в шесть раз и составила 5,3 миллиона рублей», — рассказал он. В завершение встречи Тихон Фирсов наградил представителей муниципалитетов, показавших лучшие результаты, и заявил, что работа будет продолжена.