Дмитрий Медведев: женщины вносят важнейший вклад в достижение целей на фронте и в тылу
«Женское движение Единой России» — самое массовое в стране, в него вовлечены свыше миллиона человек, заявил Дмитрий Медведев на встрече с активом партпроекта. В ней приняли участие и представители Подмосковья: руководитель Фонда «Защитники Отечества» в Московской области Ольга Ермакова и председатель отделения «Союза женщин России» в Коломне Ася Исаева.
Дмитрий Медведев поблагодарил участниц за неравнодушие, регулярную поддержку бойцов СВО и помощь жителям приграничных территорий: активистки собирают и доставляют гуманитарные грузы, консультируют семьи защитников по юридическим вопросам, работают в госпиталях и на заводах.
«Очень многое из того, что делается на стыке военных и гражданских дел, делается на производстве, где женщины трудятся», — отметил Дмитрий Медведев.
Он напомнил, что при поддержке «Единой России» разработан ряд законов в поддержку женщин, в том числе Национальная стратегия действий в интересах женщин. Основной упор в документе сделан на расширении поддержки беременности и материнства, возможности женщин совмещать материнство с получением образования и профессиональной реализацией.
Председатель партии сообщил, что на базе женских клубов продолжается программа «Ты не одна» — в ней приняли участие более 70 тысяч женщин. Кроме того, по его словам, в 76 регионах запущена Школа поддержки жен и матерей участников СВО «Жизнь после Победы».
«Война — это драма и тяжелейшее испытание для любой страны и любого народа. И послевоенный период —исключительно сложный, но именно в силу этого сейчас женщины берут на себя роль лидеров», — уточнил председатель «Единой России».
Руководитель Фонда «Защитники Отечества» в Московской области Ольга Ермакова рассказала, что жены участников спецоперации обращаются в фонд не только за помощью, но и с желанием помочь другим.
«Миллионы женщин по всей стране и в Подмосковье сегодня держат на своих плечах и помощь фронту, и заботу о семьях, и воспитание детей. Мы видим эту сплоченность каждый день. И очень важно, что именно для поддержки женщин сегодня разрабатываются отдельные законы. Чтобы у каждой из нас была возможность одновременно быть заботливой мамой и супругой, работать, получать образование, стремиться к большему. Женщины в нашей стране — это надежный тыл и огромная сила», — сказала Ермакова.
Руководитель отделения «Союза женщин России» в Коломне Ася Исаева также отметила, что женщины активно участвовали в формировании новой народной программы: «Наша организация занимается вопросами соцподдержки одиноких пенсионеров, сбором помощи в зону СВО. Мы много общаемся с людьми и видим, какие проблемы их волнуют. Такие встречи помогают сверять ориентиры и продолжать работу, опираясь на единые задачи».
В завершение встречи председатель «Единой России» Дмитрий Медведев подчеркнул, что партия рассчитывает на участие «Женского движения» в реализации новой народной программы, которую приняли на съезде партии 22 августа. По его словам, из 3,5 миллиона предложений к документу свыше 870 тысяч поступило именно от женщин.
«Народная программа — это конкретные обязательства, которые принимает на себя партия. В этом и наша сила, и, конечно, огромная ответственность. Владимир Владимирович (Путин. — Прим. ред.) на съезде сказал, что „Единая Россия“ никогда не дает непродуманных обещаний. Это правда. То, о чем говорим в программе, стараемся делать по-настоящему», — акцентировал Дмитрий Медведев.