Дмитрий Медведев: женщины вносят важнейший вклад в достижение целей на фронте и в тылу

«Женское движение Единой России» — самое массовое в стране, в него вовлечены свыше миллиона человек, заявил Дмитрий Медведев на встрече с активом партпроекта. В ней приняли участие и представители Подмосковья: руководитель Фонда «Защитники Отечества» в Московской области Ольга Ермакова и председатель отделения «Союза женщин России» в Коломне Ася Исаева.

Дмитрий Медведев поблагодарил участниц за неравнодушие, регулярную поддержку бойцов СВО и помощь жителям приграничных территорий: активистки собирают и доставляют гуманитарные грузы, консультируют семьи защитников по юридическим вопросам, работают в госпиталях и на заводах.

«Очень многое из того, что делается на стыке военных и гражданских дел, делается на производстве, где женщины трудятся», — отметил Дмитрий Медведев.

Он напомнил, что при поддержке «Единой России» разработан ряд законов в поддержку женщин, в том числе Национальная стратегия действий в интересах женщин. Основной упор в документе сделан на расширении поддержки беременности и материнства, возможности женщин совмещать материнство с получением образования и профессиональной реализацией.

Председатель партии сообщил, что на базе женских клубов продолжается программа «Ты не одна» — в ней приняли участие более 70 тысяч женщин. Кроме того, по его словам, в 76 регионах запущена Школа поддержки жен и матерей участников СВО «Жизнь после Победы».

«Война — это драма и тяжелейшее испытание для любой страны и любого народа. И послевоенный период —исключительно сложный, но именно в силу этого сейчас женщины берут на себя роль лидеров», — уточнил председатель «Единой России».