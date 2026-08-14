Дмитрий Медведев: новая Народная программа определит план работы до 2031 года

Демография, кадры, технический суверенитет, искусственный интеллект, культура, традиционные ценности — предложения по этим направлениям представили на экспертном совете партии с участием руководителей общественных объединений, госкорпораций, федеральных вузов, бизнеса и СМИ.

Новый программный документ партии, в который уже поступило более трех миллионов инициатив со всей страны, получается серьезным, подробным и конкретным, подчеркнул председатель партии Дмитрий Медведев. «Только конкретным образом поставленные задачи можно выполнить. Это будет работа для законодательных органов, Госдумы, которая должна будет принять необходимый набор законов. Естественно, часть решений должны приниматься на правительственном уровне, в необходимых случаях — на основании поручений главы государства», — пояснил он. Медведев напомнил, что президент Владимир Путин, выступая на первом этапе съезда, подчеркнул, что программа «Единой России» должна быть по-настоящему народной. «Мы по такому пути идем не первый раз. Стараемся аккумулировать предложения граждан, тем более в такой сложный период, как сейчас. Только тогда партия может сохранить свою объединяющую, консолидирующую роль», — сказал Медведев.

Жители Подмосковья направили в Народную программу почти 790 тысяч наказов. По словам заместителя председателя Мособлдумы Олега Рожнова, самая востребованная тема — благоустройство: треть от всех инициатив. «Жители ждут озеленения, благоустройства придомовых территорий, парковых зон, лесопарков, дворов. Все еще не хватает детских, спортивных площадок. В топе также дороги и транспорт, ЖКХ, образование и здравоохранение», — рассказал депутат. Инициативы жителей принимают в общественных приемных партии, по телефону горячей линии +7 (800) 200-89-50, через электронную форму на сайте естьрезультат.рф. Также сбор предложений идет на встречах с жителями. В Клину на обновленном стадионе «Строитель» с горожанами пообщались активисты «Молодой Гвардии Единой России». К встрече присоединился и многократный чемпион России и мира по смешанным единоборствам Александр Зарубин — он провел разминку для всех желающих и оценил качество отремонтированной площадки. «Стадион „Строитель“ — пример того, как общественная энергия и инициативы жителей воплощаются в реальность. Он был отремонтирован по наказам клинчан, включенным в Народную программу 2021 года. Здесь полностью обновили футбольное поле, трибуны, оборудовали новые беговые дорожки и легкоатлетические секторы для прыжков, толкания ядра. Появилась зона для мини-футбола. Теперь это точка притяжения для всех жителей города», — отметил спортсмен. В Домодедове с жителями встретился депутат Мособлдумы, заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Олег Жолобов. Главная тема — благоустройство сквера на улице Макаренко. Территория стала победителем всероссийского онлайн-голосования за объекты благоустройства, набрав более 10 тысяч голосов. В сквере планируется заменить дорожное покрытие, установить лавочки и другие малые архитектурные формы, смонтировать современное освещение и провести озеленение.