Новорожденную девочку весом 590 граммов спасли в перинатальном центре в Видном. Ребенок подрос до 2,5 килограмма, после чего его выписали домой. Заведующий отделением патологии новорожденных и недоношенных детей Видновского перинатального центра Максим Новиков рассказал Юлии Минаковской в «Интервью 360» о причинах рождения недоношенных детей и о том, как их выхаживают.

«Причин на самом деле достаточно много. Это инфекционные факторы, генетические факторы и масса других совершенно разных причин. Но, к сожалению, такое случается, и мы вынуждены каким-то образом помогать этим деткам становиться полноценными членами нашего общества», — отметил врач.

Недоношенным называют ребенка, роды которого произошли на сроке 36 недель и менее. Отмечается, что на данный момент определенной классификации недоношенности нет. Однако есть экстремально низкая масса тела — менее килограмма при рождении, и очень низкая масса тела — менее 1,5 килограмма. По словам Новикова, это самые тяжелые дети, для их выхаживания требуется максимальное участие команды специалистов и высоких технологий. В первые минуты жизни малыша принимают анестезиологи, реаниматологи, его помещают в кувез для новорожденных, при необходимости ребенку обеспечивается респираторная поддержка.

«Мы смотрим на динамику дыхания, оценивая все эти факторы, принимается решение, нужна ему искусственная вентиляция легких или нет в данной ситуации», — уточнил Новиков.

По словам медика, около 6-8% детей рождаются недоношенными. У них все в порядке со здоровьем: слышат и видят. Задача врачей — сделать, чтобы малыш не только выжил, но и был максимально полноценным членом общества.

Если врачи предполагают, что у матери случатся преждевременные роды, с ней начинает работать психолог. Он готовит женщину к принятию того, что ребенок родится недоношенным и потребуется долгий серьезный путь. Когда появляется малыш, специалист продолжает работать с родителями.

Недавно в Видновском перинатальном центре родилась девочка весом 590 граммов. Первый месяц ребенок лежал в реанимации, после этого его выхаживали в отделении патологии новорожденных и недоношенных детей.

«С первых дней жизни, с первых минут фактически мама может посещать ребенка в реанимации. Она может дотрагиваться до него. Она может с ним разговаривать», — прокомментировал Новиков.

Сейчас девочка подросла до 2,5 килограмма, ее выписали домой. Однако ребенка будут наблюдать в перинатальном центре до трех лет. Если потребуется, ему окажут всю необходимую помощь, включая реабилитационную и медикаментозную терапию.

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