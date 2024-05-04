Губернатор Воробьев побывал в семейном центре «Дмитровский»: что это за учреждение | 360°

Подмосковье 04 мая 2024, 10:26 «Дети очень творческие». Воробьев навестил ребят в семейном центре «Дмитровский» Губернатор Подмосковья Воробьев навестил детей в семейном центре «Дмитровский» Антон Чернов

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Губернатор Московской области Андрей Воробьев навестил воспитанников семейного центра «Дмитровский». Там живут 124 человека в возрасте от четырех до 23 лет с особенностями физического и интеллектуального развития. Как отметил Воробьев в своем Telegram-канале, это не мешает ребятам быть активными и стремиться к самореализации.

Антон Чернов

«Несмотря на сложности со здоровьем, дети в центре активные и очень творческие. Показали мне мастерские, где осваивают различные профессии — например, выращивают цветы, учатся писать тесты, фотографировать, водить или готовить», — рассказал глава Подмосковья.

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Домашние условия, обучение и хобби

Он поприсутствовал на уроке кулинарии, где в преддверии Пасхи красили яйца и пекли куличи. Губернатор забрал с собой один кулич как подарок от ребят.

За чаепитием педагоги и воспитанники центра рассказали губернатору о своих достижениях. Дети показали рисунки и отметили, что помогают волонтерам делать окопные свечи, сухие души, маскировочные сети для бойцов СВО.

Антон Чернов

Ребята занимаются по программам профессионального обучения — учатся парикмахерскому искусству, художественной фотосъемке, искусству маникюра и педикюра. В творческих кружках осваивают зоологию, информатику, музыку, театральное мастерство. Занимаются самым разным спортом: баскетболом, настольным теннисом, шахматами и так далее. Ходят в секции горнолыжного спорта и сноуборда в специализированной ДЮСШОР «Шуколово», занимаются плаванием, танцами на колясках.

Часть детей и подростков находятся в центре постоянно, часть — на дневном пребывании. Для них создали уютные домашние условия, они живут в комнатах со всеми удобствами.

Антон Чернов

Воспитанница центра Анастасия Новикова входит в состав сборной России по бочча. В «Дмитровском» живет на постоянной основе.

«Все очень нравится: и педагоги, и ребята отличные. Когда наступит время уходить отсюда, будем, конечно, очень скучать. Но все равно продолжим поддерживать отношения. <…> Я много где уже выступала, города даже запоминать не успеваю. Вот были в Севастополе, в Южной Корее», — поделилась она.

«Все делают с любовью»

Семейный центр полностью укомплектован педагогами и специалистами психолого-педагогического сопровождения.

Андрей Воробьев напомнил, что два года назад в Подмосковье закрылись все детдома — на их месте появились школы, детсады, кружки. Кроме того, 22 тысячи детей забрали в приемные семьи. Однако остались еще ребята, которым нужны особые забота и внимание, а часто и медицинский уход.

В отделениях медико-социальной реабилитации «Дмитровского» трудятся педиатры, неврологи, ортопед, физиотерапевты, психиатры, инструкторы ЛФК, медсестры по массажу. В семейном центре есть физиотерапевтические кабинеты, кабинет биоакустической коррекции головного мозга (здесь дети, которые плохо говорят, могут приобрести разговорные навыки).

Антон Чернов

Применяется транскраниальная микрополяризация — прогрессивная методика стимуляции центральной нервной системы. Воздействуя на определенные участки мозга, можно добиваться их функциональных изменений. Благодаря этой процедуре у детей с аутизмом, ДЦП, речевыми нарушениями улучшаются память, речь и понимание, изменяется эмоциональный фон.

Воробьев уже навещал воспитанников «Дмитровского» пять лет назад. Он подарил им щенка золотистого лабрадора, которого назвали Бонифацием (или просто Боня). Пес стал для ребят настоящим другом.

Воробьев признался, что рад вновь повидать посетителей семейного центра.

«Мне очень радостно снова видеть вас, ребята. <…> Мы гордимся вашими успехами, потому что абсолютное их большинство происходит через преодоление, желание, стремление доказать, что я могу это сделать. <…> Особенно приятно видеть, как ребята друг друга поддерживают. Я еще с прошлой нашей встречи запомнил ваше братство, взаимопомощь. Это вызывает огромное уважение», — обратился к ним глава региона.

Он поблагодарил педагогов, которые «все делают с любовью».

Антон Чернов

Губернатор напомнил, что в Московской области работают шесть таких семейных центров, где ребята могут получать и образование, и навыки труда. Два учреждения работают в Сергиевом Посаде, по одному — в Можайске, Коломне и Орехово-Зуеве. В общей сложности там живут более тысячи детей-инвалидов.