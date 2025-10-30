В Доме правительства Подмосковья в четверг прошел XII Форум приемных семей региона, собравший сотни людей, посвятивших жизнь заботе о детях, оставшихся без родителей. О достижениях региона и новых инициативах в сфере опеки рассказал губернатор Андрей Воробьев.

В работе форума приняли участие около 300 человек — специалисты органов опеки и служб сопровождения, представители семейных центров и, конечно, родители, которые подарили дом и любовь приемным детям. Мероприятие посетили не только жители Подмосковья, но и гости из Москвы, Брянска, Рязани, Владимира, Твери, Вологды, а также делегация из Катара. «Мы считаем достижением закрытие всех детских домов в Подмосковье. Но это было бы невозможно без добрых, душевных, необыкновенных людей, которые делают счастливыми и детей, и родителей. Сегодня мы их награждаем», — отметил Андрей Воробьев. Он поблагодарил гостей, которые прибыли в Красногорск или подключились онлайн. Также губернатор выразил благодарность уполномоченному при президенте России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой за работу и внимание, которое она уделяет семьям в Московской области.

Фото: Екатерина Агеева 1/5 Фото: Екатерина Агеева 2/5 Фото: Екатерина Агеева 3/5 Фото: Екатерина Агеева 4/5 Фото: Екатерина Агеева 5/5

«Буквально недавно наш президент, выступая, еще раз сказал, что дети — это наше все. И я хочу выразить слова восхищения тем людям, для которых нет разницы между родными и приемными детьми», — подчеркнул глава региона.

Он напомнил, что полностью проблема еще не решена — ежегодно до двух тысяч детей в Подмосковье остаются без родителей, поэтому особенно важно было создать условия для подбора новых семей и адаптации каждого ребенка. Подмосковье — лидер по устройству детей в приемные семьи На территории региона 12 лет назад работали 44 детских дома. Сейчас на их местах действуют семейные центры, детские сады, учреждения дополнительного образования или психологической помощи. В приемных семьях сегодня воспитывают 99% из 20 тысяч детей-сирот. Ежегодно около двух тысяч несовершеннолетних обретают новых родителей. Если сразу найти приемную семью не получается, детей размещают в одном из восьми специализированных центров. Обычно срок их пребывания в учреждениях не превышает двух месяцев. Там с ними занимаются психологи, педагоги и прочие специалисты. С 2024 года в регионе успешно развивается проект «гостевых» приемных семей — сегодня их уже 470. Они временно заботятся о детях, пока социальные службы помогают биологическим родителям восстановиться. По данным правительства, 90% детей из «гостевых» семей впоследствии возвращаются домой. В этом году такие родители приняли почти 700 ребят.

Фото: Дмитрий Бархатов 1/2 Фото: Дмитрий Бархатов 2/2

«Я хочу признаться в любви Московской области, потому что этот регион старается действовать в интересах каждого конкретного ребенка», — отметила Мария Львова-Белова.

Она назвала работу приемных семей настоящим служением. «Сейчас новым приоритетом для нас является семьесбережение. Президент сказал, каждый ребенок должен жить в семье, желательно кровной, а в случае, когда это невозможно — в замещающей. И вы идете этим вектором, становитесь флагманом для других регионов», — добавила детский омбудсмен. Чествование приемных родителей и соцработников На церемонии награждения Андрей Воробьев вручил орден Преподобного Сергия Радонежского Яне Максимовой, заведующей Подольским отделением сопровождения замещающих семей Центра инноваций социальной сферы. «В настоящий момент у нас на сопровождении более 300 замещающих семей. Всего же за все время работы с 2017 года я обучила порядка 900. Безусловно, мы должны учитывать мнение ребенка при устройстве его в семью. Сейчас мы работаем с детьми от нуля до 18, которые остались без попечения родителей. Наша задача — помочь им справиться в тяжелый судьбоносный момент, когда они лишаются своей родной семьи», — пояснила Яна Максимова.

Фото: Екатерина Агеева 1/5 Фото: Екатерина Агеева 2/5 Фото: Екатерина Агеева 3/5 Фото: Екатерина Агеева 4/5 Фото: Екатерина Агеева 5/5

Благодарности губернатора получили также несколько приемных семей, среди которых Светлана Быкова и Сергей Кочетов из Серпухова, воспитывающие восемь детей с особенностями здоровья, и семья Ульяны и Александра Вяткиных из Павлово-Посадского округа. Пара воспитала шестерых детей, которые попали в трудную жизненную ситуацию. У них также есть шестеро внуков.

«Мои родители с 2000 года являются приемными. Они выпустили во взрослую жизнь более 40 детей, которые теперь имеют свои семьи. У моих мамы и папы есть внуки, правнуки. Я последовала их примеру, хотела иметь такую же большую дружную семью, которая любит детей, помогает им освоиться, построить свое будущее. У нас сейчас 13 деток, в том числе шесть ресурсных», — поделилась Ульяна Вяткина. Наталья Киселева и Александр Петров из Клина также получили благодарность губернатора. Они воспитали двух родных и четырех приемных детей, а сейчас в их семье живут еще пятеро, причем некоторые — с ограниченными возможностями здоровья. Более того, супруги временно принимали еще пятерых ребят, которые уже вернулись к своим родителям.

Глава региона в рамках церемонии вручил награду заместителю начальника окружного управления социального развития № 26 Сергиево-Посадского городского округа Дмитрию Лаврентьеву и заместителю заведующего отделом семьи и детства окружного управления социального развития № 2 Одинцовского округа Диле Уруновой. Они не только сопровождают приемные семьи, но и оказывают помощь биологическим матерям и отцам, желающих вернуть детей.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 1/5 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 2/5 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 3/5 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 4/5 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 5/5

Поддержка приемных родителей В регионе создана комплексная система поддержки приемных родителей: в 48 школах обучают будущих мам и пап, 50 служб сопровождения помогают семьям с юридическими, психологическими и бытовыми вопросами. Информация о школах доступна на сайте. «Данный форум служит укреплению совместных усилий в деле служения обществу и заботы о наиболее нуждающихся слоях населения, особенно детях-сиротах, что отражает нашу общую приверженность как социальной, так и гуманитарной ответственности», — подчеркнула исполнительный директор Центра по уходу за сиротами Orphans Care Centre Dreama шейха Наджля Бинт Ахмед Бин Али Аль-Тани. Все необходимые для приемных семей услуги в Подмосковье перевели в цифровой формат, в том числе получение заключения об опекунстве и заключения договора о приемной семье. В электронном виде также принимают ежегодный отчет опекуна.

Фото: Екатерина Агеева 1/3 Фото: Екатерина Агеева 2/3 Фото: Екатерина Агеева 3/3

Выплаты родителям, среди которых пособия и вознаграждения, начисляют в проактивном режиме.

Московская область первой в стране дала сиротам возможность получить жилищный сертификат уже с 18 лет и выбрать жилье самостоятельно. «Мы уходим от покупки квартир и выдаем все больше сертификатов», — рассказал Андрей Воробьев. Для приемных семей в Московской области предусмотрены значительные меры поддержки: от 19 до 24 тысяч рублей на ежемесячное содержание детей, ежегодное пособие на нужды семьи в размере 47,5 тысячи, вознаграждение родителям — до 25 тысяч, компенсации путевок на отдых — 6,9 тысячи на каждого члена семьи и бесплатный проезд для детей, а также выдача социальных транспортных карт.