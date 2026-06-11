Сегодня 12:55 День Жака-Ива Кусто. Где в Подмосковье отдохнуть на воде детям и взрослым 0 0 0 Фото: Медиасток.рф Подмосковье

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Сегодня отмечается день памяти Жака-Ива Кусто — выдающегося французского океанолога, фотографа, режиссера и изобретателя. Исследователь внес значительный вклад в науку, а также показал человечеству, что скрывается в морских глубинах. В этот день по всему миру проходят тематические акции и мероприятия. В Подмосковье 11 июня установилась жаркая погода — жители вслед за океанологом могут провести время у воды.

Кто такой Кусто Жак-Ив Кусто родился 11 июня 1910 года в маленьком городке Бордо на юге Франции. Море увлекало будущего исследователя с детства. Свое первое погружение под воду он совершил в 1920 году, когда семья на несколько лет переехала в США. В 1922 году, уже во Франции, Кусто построил действующую модель электромобиля на батарейках и начал снимать кино. Окончив с отличием закрытый интернат, будущий океанолог в 1930 году поступил в Военно-морскую академию. Он хотел уйти в авиацию, но из-за автомобильной аварии сломал обе руки, что перечеркнуло для него возможность управлять самолетом. Во время службы Кусто часто снимал на камеру экзотические пейзажи. Особенно его заинтересовали рыбаки, которые без всякого оборудования доставали рыбу из воды. «Пока у рыб сиеста, их очень легко ловить», — признались пловцы. Позже Кусто рассказал, что именно этот эпизод сподвигнул его посвятить жизнь изучению Мирового океана. В конце 30-х исследователь начал серьезно заниматься погружениями и изобретательством.

Фото: РИА «Новости»

Он сконструировал водонепроницаемые очки, постоянно проводил эксперименты со своей экипировкой, а позже вместе с инженером Эмилем Ганьяном сконструировал водолазный костюм с аквалангом. Разработка помогала людям свободно погружаться на глубину 90 метров, но на этом Кусто не остановился — он участвовал в создании водонепроницаемых камер, осветительных приборов и даже первой подводной телевизионной системы. Во время Второй мировой войны исследователь работал во флоте, а после с командой водолазов и ученых занимался очисткой акватории от подводных мин. В 1950 году Кусто достался «Калипсо» — списанный корабль британских ВМС. Выкупить судно ему удалось благодаря помощи ирландского миллионера, восхищавшегося ныряльщиками-энтузиастами. Ученый стал совершать путешествия, снимать документальные фильмы о подводном мире и писать книги. Его картина «В мире безмолвия» в 1956 году получила «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля, а через год — «Оскар». В 1964 году грандиозный успех вызвал и его второй полнометражный фильм «Мир без солнца».

Фото: РИА «Новости»

В шестидесятые Кусто реализовал необычный проект под названием «Преконтинент-1» — ученый возвел в гавани Марселя подводный дом. Два человека прожили в нем неделю и доказали возможность длительного пребывания под водой. Океанолог более 20 лет вел авторскую телепередачу «Одиссея Жака Кусто», боролся за сохранение флоры и фауны океанов, а также написал более 50 книг, став настоящим символом человеческого стремления познать подводные глубины. Как праздновать В честь Дня памяти Кусто его поклонники по всему миру совершают погружения с аквалангом, проводят экологические акции и пересматривают документальные фильмы и передачи.

Фото: Спасательная вышка на пляже у Мещерского пруда в Одинцово летом / Медиасток.рф

В Подмосковье 11 июня установилась прекрасная погода, которая так и манит жителей вслед за океанологом провести время у воды. По прогнозу синоптиков, столбики термометров будут показывать отметку +30 градусов до 13 июня. В МЧС призвали быть осторожными и внимательными, избегать перегрева на солнце, использовать одежду светлых тонов и головной убор, а также пить больше воды, сообщило РИА «Новости». В регионе есть множество пляжей, где жители смогут комфортно провести время. Самыми популярными и безопасными местами в Подмосковье считаются Волокушинский карьер в Лыткарине, Черное и Школьное озера, Большой пруд в Зеленограде, озеро Сенеж в Солнечногорске, пляж «Солнечный берег» у реки Куновка в поселке Запрудня Талдомского городского округа. У этих водоемов можно отдохнуть вместе с детьми, поиграть в волейбол и полюбоваться красивыми пейзажами. Расслабиться можно на реке Осетр в Зарайске, на озере Святое в Шатуре, на берегу Котовского залива, у пруда в лесопарке «Авангард» в Электростали, в зоне отдыха «Новоалександрово» в Мытищинском городском округе, на Луховицких Голубых озерах, озере Исаакиевском в Орехово-Зуеве.

Фото: Закат вечером на Можайском водохранилище / Медиасток.рф

Также открыты пляжи на Истринском водохранилище, у озера в поселке Большие Дворы в Павловском Посаде на берегу Пироговского водохранилища в Мытищах, водоеме в дачном поселке Красково городского округа Люберцы. Вход во все эти места свободный. За посещение пляжа «Малибу» на Пироговском водохранилище желающим придется отдать 600 рублей в будние дни и тысячу — в выходные. Для детей до семи лет вход бесплатный. Платным также является пляж у поселка Рублево. Посещение для взрослого стоит 400 рублей, для пенсионеров и детей от семи до 14 лет — 100 рублей. Для гостей до семи лет, а также для льготников и ветеранов вход свободный. Всего в Подмосковье насчитывается более 200 пляжей, однако купаться можно не везде, поэтому перед посещением водоема лучше узнать, есть ли там необходимые условия для отдыха. Погружение с аквалангом можно совершать только после прохождения обучения. Чтобы освоить технологию, как безопасно исследовать глубины водоемов, можно сходить на занятие под контролем инструктора или пройти базовый курс дайвинга для получения сертификата.