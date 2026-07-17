День приема участников СВО прошел в Подмосковье
В Московской области предоставляется более 40 региональных мер социальной поддержки участников СВО и членов их семей: они закреплены законодательно Мособлдумой при поддержке фракции «Единая Россия». Семнадцатого июля, в Единый день приема, ветераны спецоперации и их близкие смогли получить разъяснения по ним в общественных приемных партии во всех муниципалитетах Подмосковья.
В приеме в Реутове вместе с другими специалистами принял участие ветеран СВО Павел Коломацкий: он давно ведет общественную работу по организации содействия участникам спецоперации.
Ветеран СВО Олег Золотухин обратился с вопросом о выдаче удостоверений ветерана боевых действий военнослужащим подразделений «Шторм Z». Павел Коломацкий пояснил, что документы по этому вопросу собраны и переданы на рассмотрение в профильные структуры.
В Люберцах личный прием провели депутат окружного совета и ветеран СВО Артем Данилов и заместитель руководителя местного отделения Ассоциации ветеранов спецоперации Николай Чернобровкин. Основная часть обращений касалась юридического сопровождения при приватизации жилья, вопросов трудоустройства, получения гуманитарной помощи, а также бытовых и социальных вопросов. Одну проблему удалось решить сразу.
«Одним из самых важных для меня вопросов было трудоустройство. Сегодня его удалось закрыть прямо во время приема. Спасибо за человеческое отношение и за то, что здесь не откладывают проблемы на потом, а действительно помогают найти решение», — поделился участник СВО Василий П.
В Щелкове прием провели представители трудовой инспекции, Социального фонда, налоговой службы, а также местные депутаты от «Единой России». За консультациями обратились шесть человек — члены семей участников СВО. Ефросинья Тесленко — супруга участника СВО — интересовалась оформлением единого пособия на ребенка. Юлия Каримова, воспитывающая ребенка-инвалида, получила консультацию по вопросам социальной реабилитации. Многодетная мать Галина Байкова выяснила условия приватизации служебного жилья.
Удобство совместного приема профильными службами оценила супруга участника СВО Светлана Щевелова.
«Я пришла с двумя вопросами: по работе и по возможности получить санаторно-курортное лечение. Очень здорово, что здесь сразу можно пообщаться с разными специалистами, задать все интересующие вопросы и на месте получить разъяснения. Не нужно ездить по разным учреждениям и тратить время на дополнительные записи. Чувствуется внимательное отношение и желание помочь», — сказала она.
Общественным приемным «Единой России» в этом году исполнилось 18 лет. Они работают во всех муниципалитетах Московской области. Только за последние пять лет сюда поступило более 140 тысяч обращений. Часть из них касается поддержки участников СВО и их семей. Благодаря совместной работе депутатов, профильных ведомств, общественных организаций большая часть из них решена положительно. Весной 2023 года на базе приемных открылся Центр поддержки участников спецоперации и членов их семей «ZOV».
В Подмосковье действует свыше 40 различных мер поддержки участников СВО и их семей, предусмотренных Народной программой «Единой России». В число самых востребованных входят единовременные выплаты, бесплатная реабилитация, квоты на трудоустройство и социальная газификация. Также популярны компенсация расходов на ЖКУ, бесплатное горячее питание для школьников и путевки в детские лагеря.