В Московской области предоставляется более 40 региональных мер социальной поддержки участников СВО и членов их семей: они закреплены законодательно Мособлдумой при поддержке фракции «Единая Россия». Семнадцатого июля, в Единый день приема, ветераны спецоперации и их близкие смогли получить разъяснения по ним в общественных приемных партии во всех муниципалитетах Подмосковья.

В приеме в Реутове вместе с другими специалистами принял участие ветеран СВО Павел Коломацкий: он давно ведет общественную работу по организации содействия участникам спецоперации. Ветеран СВО Олег Золотухин обратился с вопросом о выдаче удостоверений ветерана боевых действий военнослужащим подразделений «Шторм Z». Павел Коломацкий пояснил, что документы по этому вопросу собраны и переданы на рассмотрение в профильные структуры.

Фото: Пресс-служба администрации города или района

В Люберцах личный прием провели депутат окружного совета и ветеран СВО Артем Данилов и заместитель руководителя местного отделения Ассоциации ветеранов спецоперации Николай Чернобровкин. Основная часть обращений касалась юридического сопровождения при приватизации жилья, вопросов трудоустройства, получения гуманитарной помощи, а также бытовых и социальных вопросов. Одну проблему удалось решить сразу. «Одним из самых важных для меня вопросов было трудоустройство. Сегодня его удалось закрыть прямо во время приема. Спасибо за человеческое отношение и за то, что здесь не откладывают проблемы на потом, а действительно помогают найти решение», — поделился участник СВО Василий П. В Щелкове прием провели представители трудовой инспекции, Социального фонда, налоговой службы, а также местные депутаты от «Единой России». За консультациями обратились шесть человек — члены семей участников СВО. Ефросинья Тесленко — супруга участника СВО — интересовалась оформлением единого пособия на ребенка. Юлия Каримова, воспитывающая ребенка-инвалида, получила консультацию по вопросам социальной реабилитации. Многодетная мать Галина Байкова выяснила условия приватизации служебного жилья.

Фото: Пресс-служба администрации города или района