«Делают лучшее в мире оружие». Воробьев — о работе корпорации «Тактическое ракетное вооружение»
Воробьев поздравил с годовщиной корпорацию «Тактическое ракетное вооружение»
Головное предприятие корпорации «Тактическое ракетное вооружение» в Королеве отметило 82-ю годовщину со дня основания. Здесь трудятся свыше 3,4 тысячи человек, повышая обороноспособность страны. По случаю знаменательной даты завод посетил губернатор Московской области Андрей Воробьев и поздравил его сотрудников.
В годы Великой Отечественной войны здесь выпускали оборудование для фронтовой авиации. А в середине 1950-х годов на нем был налажен выпуск первых советских управляемых ракет класса «воздух-воздух».
Андрей Воробьев подчеркнул, что прибыл на предприятие, чтобы поздравить коллектив, которым дорожит весь регион. Среди специалистов завода — технологи, ученые, а также молодые специалисты, которых в последнее время становится все больше.
«Предприятие, на котором мы сегодня находимся, всегда считалось легендарным. Сейчас те угрозы, которые стоят перед нашей страной, без вашего участия мы бы точно не смогли решить. Поэтому в вашем лице я хочу поблагодарить всех работников, которые сегодня на предприятиях Московской области добросовестно, профессионально, весьма напряженно делают свое дело», — подчеркнул губернатор Подмосковья.
На сегодняшний день корпорация «Тактическое ракетное вооружение» является одним из крупнейших оборонно-промышленных холдингов в России. В его состав входят свыше 50 предприятий, расположенных по всей стране, в том числе и в городских округах Московской области.
«Вчера нам исполнилось 82 года. Из них 22 года являемся головным предприятием в нашей корпорации. И за эти годы мы серьезно укрепились. Это стало возможным благодаря сплоченному труду ветеранов, а также молодежи, которая пришла к нам за последние 20 лет», — отметил генеральный директор корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Герой РФ Борис Обносов.
Головное предприятие корпорации активно участвует в подготовке рабочих и инженеров, сотрудничая с профессиональными учреждениями Королева, включая Технологический университет имени А. А. Леонова. Особое внимание уделяется профессиональному росту персонала и обеспечению его социальных потребностей.
В рамках торжественной церемонии были вручены региональные награды. Восьмерым гражданам присвоили орден «За заслуги перед Московской областью» III степени, включая Лидию Калинину — начальника отдела договорных отношений и ценообразования опытно-конструкторского бюро.
Также почетное звание «Заслуженный работник промышленности Московской области» было присвоено начальнику центра наземных испытаний Сергею Демьянцу, маляру четвертого разряда Светлане Сапиной и ведущему инженеру-электронику Анатолию Фролову.
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