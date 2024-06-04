Головное предприятие корпорации «Тактическое ракетное вооружение» в Королеве отметило 82-ю годовщину со дня основания. Здесь трудятся свыше 3,4 тысячи человек, повышая обороноспособность страны. По случаю знаменательной даты завод посетил губернатор Московской области Андрей Воробьев и поздравил его сотрудников.

В годы Великой Отечественной войны здесь выпускали оборудование для фронтовой авиации. А в середине 1950-х годов на нем был налажен выпуск первых советских управляемых ракет класса «воздух-воздух».

Андрей Воробьев подчеркнул, что прибыл на предприятие, чтобы поздравить коллектив, которым дорожит весь регион. Среди специалистов завода — технологи, ученые, а также молодые специалисты, которых в последнее время становится все больше.

«Предприятие, на котором мы сегодня находимся, всегда считалось легендарным. Сейчас те угрозы, которые стоят перед нашей страной, без вашего участия мы бы точно не смогли решить. Поэтому в вашем лице я хочу поблагодарить всех работников, которые сегодня на предприятиях Московской области добросовестно, профессионально, весьма напряженно делают свое дело», — подчеркнул губернатор Подмосковья.