Сегодня 16:47 «Чувство уверенности». Воробьев — о квартирах для детей-сирот в Подмосковье Андрей Воробьев: 790 детей-сирот получат квартиры в Подмосковье в этом году 0 0 0 Фото: Андрей Воробьев провел рабочую встречу с главой администрации президента Республики Беларусь / Медиасток.рф Подмосковье

В Московской области создали одну из самых эффективных в стране систем обеспечения жильем детей-сирот. О том, как регион помогает молодым людям обрести собственный дом, рассказал губернатор Андрей Воробьев.

Удобство и скорость оформления С 2013 года ключи от квартир в регионе получили более девяти тысяч детей, оставшихся без попечения родителей. Регион первым в России разрешил сиротам использовать жилищный сертификат с 18 лет, тогда как в других субъектах такая возможность появляется лишь с 23. «Собственное жилье дает чувство уверенности, стабильности, что особенно важно для тех, кто начинает взрослую жизнь без поддержки родителей. Мы снизили возрастную планку до 18 лет, чтобы у ребят было больше времени обустроить свой дом, определиться с дальнейшими планами. Кроме того, предоставляем возможность выбора: получить готовую квартиру или самостоятельно купить жилье в любой точке Подмосковья с помощью сертификата», — пояснил Андрей Воробьев.

Второй вариант в последнее время обретает все большую популярность. В этом году жильем обеспечат 789 сирот, причем сертификатами планируют воспользоваться 732 из них.

«Это удобно и просто, весь процесс переведен в цифру: подать заявление можно через региональный портал госуслуг, что избавляет от лишних поездок и бумажной волокиты. Больше нет необходимости приходить в МФЦ или опеку — сертификат доступен в личном кабинете», — уточнил губернатор. Особенности сертификата Его размер рассчитывают исходя из стоимости квадратного метра в конкретном муниципалитете на площадь 33 квадратных метра. При желании молодые люди могут добавить собственные средства и купить более просторное жилье.

Деньги перечисляют продавцу сразу после сделки, что защищает покупателя от мошенников. Квартира оформляется в собственность без задержек.

Вместо региональной меры поддержки желающие могут воспользоваться федеральной выплатой. Речь идет о жилищном сертификате, который предоставляют с 23 лет. Он дает возможность купить квартиру в любой точке России. Эту услугу в течение года планируют оформить два человека.

Истории жителей Подмосковья

В регионе почти 99% детей-сирот воспитываются в приемных семьях, а оставшиеся — в специализированных семейных центрах. Дмитрий Дудкин переехал в Подмосковье из Донецка пять лет назад. Он попал в приемную семью, встал в очередь на жилье и незадолго до совершеннолетия в 2025 году решил получить сертификат. «Начал подыскивать квартиру — мне хотелось, чтобы она была в Люберцах, поближе к приемным родителям, да к тому же недалеко от Москвы. В итоге сейчас я живу в 30 минутах от их дома», — рассказал он. Воспитанник семейного центра «Дмитровский» Станислав Новиков поселился в современном 14-этажном доме в Дмитрове. Новоселье он встретил вместе с лабрадором Боней — собаку в 2019 году преподнес в подарок центру Андрей Воробьев.

Егор Куликов благодаря сертификату купил однокомнатную квартиру с ремонтом в новостройке в Балашихе — в микрорайоне Железнодорожный.

«Сертификат — это, действительно, очень удобно. И что немаловажно — можно приобрести такую квартиру, которая тебе нравится. Я выбрал жилье в Балашихе, потому что это мой родной город, и уже через пару недель переехал туда вместе со своей семьей», — рассказал Егор Куликов. Другие льготы Помимо жилья, для детей-сирот в Подмосковье действуют ежемесячные выплаты, бесплатный проезд на общественном транспорте и возможность получить путевки в оздоровительные лагеря. Студентам колледжей и вузов выплачивают губернаторскую стипендию, ежегодные пособия, а также единовременную выплату после окончания учебы.